打擊散戶!券商祭狠招 GameStop跌逾40%

美股今天強勢反彈，道瓊指數勁揚300點，走出昨天創3個月來最糟表現的陰影。近期受散戶熱捧的GameStop、AMC等股票受網路券商投資限制打擊，股價跌幅超過40％。

道瓊工業指數盤中一度猛漲648點，尾盤漲勢收斂，終場上漲300.19點，漲幅0.99％，收在30,603.36點。標準普爾500指數上漲36.61點，漲幅0.98％，收在3,787.38點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲66.56點，漲幅0.5％，收在13,337.16點。

美股27日遭逢去年10月以來最慘跌勢，業餘股民在網路串連炒作先前遭法人放空的冷門股，引爆軋空行情，經營陷入困境的電玩零售商GameStop、院線業者AMC股價如火箭般竄升，市場憂慮不斷加深。

歷經大幅回檔，今天標普500指數11大類股全面走揚，與景氣連動密切的金融、材料類股漲幅都超過1.8％，工業與醫療類股也表現不俗。

散戶瘋狂搶買的GameStop、AMC等股價則劇烈震盪。GameStop股價一度直逼500美元，但在業餘股民愛用的交易平台羅賓漢（Robinhood）宣布限制下單後急轉直下，終場大跌44.3％。AMC跳空開低後持續在平盤以下遊走，終場暴跌56.6％。

其他散戶近期搶進的股票也一蹶不振。昔日智慧型手機巨擘黑莓（Blackberry）美國掛牌股價重挫41.6％，連鎖居家用品店Bed Bath&Beyond跌幅達36.4％。

這齣華爾街版「小蝦米對抗大鯨魚」戲碼本週掀起廣泛關注，美股屢創歷史新高、資金過剩刺激投機歪風的副作用展露無遺。即將接任聯邦參議院銀行委員會主席的參議員布朗（Sherrod Brown）宣布計劃就「股市現況」召開聽證會。

GameStop等飆股雖踢到鐵板，但散戶依舊狂熱。羅賓漢在美股收盤後宣布將允許客戶限量買進，GameStop盤後股價一度飆漲近40％，AMC漲幅超過20％。

若不看散戶投資亂象，美股支撐另一來源是財報利多不斷。財經資訊供應商FactSet數據顯示，標普500指數近1/3成分企業已公布季報，約81％業績優於華爾街預期。

美國航空集團（American Airlines）公布上季虧損沒有預期嚴重，股價大漲9.3％。其他飽受2,019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）打擊的旅遊相關股票跟漲，郵輪業翹楚嘉年華（Carnival）股價漲幅達4％。

蘋果公司（Apple）股價隨財報利多鈍化下挫3.5％。在iPhone12加持下，蘋果上季營收達破紀錄的1,114億美元，獲利也優於市場預期，但未公布本季營收預測。

特斯拉（Tesla）股價下挫3.3％。這家電動車大廠近幾個月股價飆升，雖繳出公司成立以來首次全年獲利表現、交車量也創新高，但上季業績未達市場預期水準。

費城半導體指數上漲2.09％，擺脫昨天跌逾5％的頹勢。台積電美國存託憑證（ADR）漲逾3.3％，本週跌幅縮小到2.5％。

經濟數據方面，美國商務部今天公布，去年第4季美國國內生產毛額（GDP）折合年率成長4％，不如市場預期，且遠低於前一季的33.4％；全年經濟在疫情拖累下萎縮3.5％，2009年金融海嘯過後首次負成長。

美國勞工部公布，上週全美84.7萬人初次申請失業給付，低於前一週上修後的91.4萬人，但高於第二次世界大戰結束到這波疫情爆發前所有時期水準，勞動市場復甦仍有長路要走。