美股︱晶片股大舉進攻 道指彈升300點

歷經前一交易日的大幅拋售潮，周四（28日）美國股市全線反彈，道瓊工業指數在迪士尼、英特爾及美國運通等個股帶領下，盤中一度大漲648點，收盤守住部分漲幅，收漲300點。

近日受到散戶瘋狂追捧的GameStop股價則出現大幅波動，Robinhood在內等線上券商對GameStop、AMC等飆股祭出限制，GameStop周四盤中一度暴跌67%，收盤跌幅收窄至43%，使其本周的瘋狂漲幅削減至197%。在前一交易日大幅飆升了300％之後，AMC股價周四下跌了56％。

本周美國各企業陸續發布財報，在新冠肺炎疫情肆虐之下，航空業大受其害，美國航空周四公布2020年財報，總計全年虧損89億美元，創下紀錄。然而在GameStop事件後，美國航空成為Reddit 散戶投資者的新標的物，美國航空周四盤前交易便出現81%漲幅，高見30.36美元，開盤後飆漲30% 以上，帶動標普500指數走高，收盤漲幅收斂至9.30%。