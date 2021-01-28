美股︱晶片股大舉進攻 道指彈升300點
歷經前一交易日的大幅拋售潮，周四（28日）美國股市全線反彈，道瓊工業指數在迪士尼、英特爾及美國運通等個股帶領下，盤中一度大漲648點，收盤守住部分漲幅，收漲300點。
近日受到散戶瘋狂追捧的GameStop股價則出現大幅波動，Robinhood在內等線上券商對GameStop、AMC等飆股祭出限制，GameStop周四盤中一度暴跌67%，收盤跌幅收窄至43%，使其本周的瘋狂漲幅削減至197%。在前一交易日大幅飆升了300％之後，AMC股價周四下跌了56％。
本周美國各企業陸續發布財報，在新冠肺炎疫情肆虐之下，航空業大受其害，美國航空周四公布2020年財報，總計全年虧損89億美元，創下紀錄。然而在GameStop事件後，美國航空成為Reddit 散戶投資者的新標的物，美國航空周四盤前交易便出現81%漲幅，高見30.36美元，開盤後飆漲30% 以上，帶動標普500指數走高，收盤漲幅收斂至9.30%。
美國半導體龍頭出現大漲行情，英特爾股價勁揚4.62%，收在56.07美元，美光上漲4.39%，收78.39美元，德儀攀升3.87%，以169.23美元作收；台積電ADR也勁揚3.36%，收在125.83美元。
數據方面，美國商務部周四公布，美國2020年第四季GDP季增年率為4.0％，略低於經濟學家預期的4.3％，遠低於第三季的33.4％，反映出美國經濟在新一波疫情衝擊之下再度陷入泥沼。
此外，美國2020年GDP負成長3.5%，創下1946年以來最糟表現，且是全球金融海嘯後11年以來首見年度萎縮。
美國上周首次申請失業救濟的人數出現回落，美國勞工部周四公佈，截至1月23日當周，美國出領失業救濟金人數總計84.7萬人，按周減少6.7萬人，遠低於經濟學家預估的87.5萬人。
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