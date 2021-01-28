去年黃金需求 降至11年新低

世界黃金協會（WGC）28日（周四）公布報告，新冠病毒疫情使珠寶消費與央行購買縮減，2020年全球黃金需求降至2009年以來最低。另一方面，印度去年黃金消耗量降至26年低點後，預料在經濟復甦帶動下，今年將現反彈力道。

周四黃金現貨價滑落0.5％至1,834.59美元，因全球股市下跌，聯準會（Fed）對美國經濟復甦速度表達擔憂，令投資人湧入美元避險，帶動美元上揚以及金價下跌。周四黃金期價下滑0.6％至1,833.5美元。

WGC報告指出，去年黃金需求銳減14％至3,759.6公噸，寫下2009年以來首見年度需求不及4,000公噸水準。

WGC黃金需求趨勢報告指出，「黃金需求在去年第二季急凍後已穩定回升，全球各地消費者仍受到新冠疫情封鎖、經濟疲弱以及高金價的因素影響。」

2020年黃金珠寶需求驟降34％至1,411.6公噸的史上新低，然而，黃金在投資市場的熱度有增無減。去年黃金投資需求暴增40％至1,773.2公噸，創下年度新高，全球黃金ETF全年流入量達877.1公噸的歷史高點。

全球黃金ETF的總持倉量達到3,751.5噸的歷史新高。

WGC另指出，身為全球第二大黃金消費國的印度，受累於新冠疫情的封城措施，該國2020年黃金需求萎縮35％至446.4公噸，創1994年以來最低。WGC印度主管Somasundaram PR預料，拜疫情緩和帶動經濟成長所賜，2021年印度黃金需求將回彈至大約2019年的水準。

金價在2020年觸及新高，預料來自印度的強勁購買力，將持續支撐金價，不過這可能加重印度的貿易赤字，使盧比進一步承壓。

國際貨幣基金（IMF）周四表示，今年印度經濟可望擴張11.5％。

印度去年第四季黃金進口164.4公噸，創六季以來最高，歸因於印度傳統節慶帶動黃金需求。