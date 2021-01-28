GameStop多空激戰 葉倫緊盯

在散戶大軍集結掃貨之下，遊戲零售商GameStop股價連日瘋漲，令做空該股票的對沖基金梅爾文資本管理公司（Melvin Capital）蒙受鉅額虧損、趕緊認輸平倉。此事已引起拜登政府與監管單位注意，財政部長葉倫正密切監控狀況中。

梅爾文資本管理公司已經於26日下午進行平倉，目前尚無法得知虧損金額。對沖基金Citadel與Point72緊急向梅爾文資本挹注30億美元資金，以協助支持其財務狀況。

GameStop周三股價大漲134％，每股報347.51美元，市值升至240億美元。本周以來累漲超過400％，1月漲幅高達685％。四個月前，GameStop股價才6美元左右。28日早盤，該公司股價一度回跌至300美元附近。

德意志銀行策略師瑞德（Jim Reid）指出，GameStop如今已成美股交易量最大的個股，勝過特斯拉與蘋果，儘管後者市值是GameStop的81與233倍。

除了GameStop外，AMC娛樂控股公司與加拿大通信業者黑莓（BlackBerry）近來股價同樣大漲、交易量暴增，原因在於散戶不斷號召買進。這三家公司皆是對沖基金熱門放空標的。

這群投資新手在臉書、推特、Reddit與Discord等社群平台呼朋引伴，慫恿更多人買進這些股票、炫耀自己報酬豐厚，甚至刻意聯合起來與對沖基金對幹。專業交易員表示，網路大軍此舉根本就是操縱股價。

空頭機構香櫞研究（Citron Research）日前表示，買進GameStop的投資人根本是傻瓜，因為該公司股價很快就會跌回至20美元。此言論引起美國網民不滿，再度號召網友買爆GameStop以抵抗空軍。

這場多空大戰由散戶投資人勝出，做空的對沖基金紛紛以虧損收場。據金融分析公司S3 Partners數據顯示，今年迄今為止，GameStop空頭累計虧損逾50億美元。