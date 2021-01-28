美股止跌 經濟仍陷泥淖

深陷疫情的美國經濟在去年出現74年來最嚴重萎縮，使得今年前景也蒙上陰影。不過，美股在周三創下近三個月來單日最大跌幅後，周四早盤止跌。歐股走勢震盪，在封鎖令解禁遙遙無期的衝擊下，今年年線一度翻黑，稍後跟隨美股回穩。

美國商務部28日公布，2020年第四季美國國內生產毛額（GDP）季增年率僅4％，遠低於第三季33.4％的紀錄性增幅。

結果，2020年全年GDP衰退3.5％，創下1946年以來最大跌幅，亦為金融危機以來首度年度衰退。

已連跌五天的道瓊工業指數周四止跌，開盤上揚0.7％，來到30,402點，標普500指數同步反彈0.7％，報3,770點，那斯達克指數回升0.4％，報13,160點。

Aegon資產管理公司投資長范登胡佛（Olaf van den Heuvel）指出，「市場確實出現一些興奮過頭的情況，GameStop股價暴漲就是一例，這檔個股已經是泡沫。」

GameStop周三狂飆135％，周四早盤下跌13％，跌到300美元附近。另一檔大飆股AMC（周三暴漲三倍）也重挫逾30％。

受到美股與亞股全面重挫的影響，歐股周四跳空開低，Stoxx 600泛歐股市指數最低一度大跌近2％，來到394.68點，創去年12月以來新低，等於已將今年的漲幅全數吐光。稍後跌幅縮小到0.1％。

CMC市場首席市場分析師休森（Michael Hewson）表示，「由於憂心各國對取得疫苗出現保護主義，以及更嚴格的疫情封鎖措施恐會進一步拉長，今年初市場的樂觀氛圍開始消散。」

義大利裕信銀行（Unicredit）分析師則指出，「在市場擔心疫苗配送的速度與經濟復甦受到疫情的衝擊下，與景氣循環信用相關的類股後市表現可能最看壞。」

CMC的休森表示，股市短線可能持續走低，震盪幅度也會加大，「由於正值月底，市場似有一些完美風暴成形的態勢，這對於股市雖會帶來下壓，但我認為還不至於會演變成崩盤的地步。」

反映市場避險意識升溫，美國指標10年期公債殖利率跌破1％支撐，來到0.998％，創近一個月新低。