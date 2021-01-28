比特幣恐崩潰 BIS總裁曝驚人原因

有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）總裁卡登斯（Agustin Carstens）周三批評虛擬通貨比特幣早晚會遭受「51％攻擊」的惡意攻擊而崩潰。此話一出，比特幣每單位價格周三盤中一度跌破3萬美元大關。

根據CoinDesk報價，比特幣周三盤中最低來到約2萬9,298美元，後來重回3萬美元以上。周四盤中上漲3.6％報3萬1,618美元。

卡登斯在胡佛研究所發表演說，批評比特幣無法成為貨幣、交易媒介和價值儲存機制，強調它只是「投機性資產」和供應稀少而已。

他認為必須讓投資人明白比特幣是有可能崩潰，光靠數量稀少和加密演算法是不足以做為交易保證。

他強調比特幣當初設計的程式，已寫死在2,100萬個單位發行上限。這表示可挖比特幣的礦池量，和能挖出比特幣的數量會愈來愈少，但挖礦時間卻變長，讓惡意攻擊的可能性增加。

被稱為「51％攻擊」的惡意攻擊，是指攻擊者若擁有礦池運算力超過50％，就有可能進行區塊改寫，排除或篡改交易順序。能挖的礦池不斷減少，讓攻擊者擁有51％礦池運算力的可能性不斷增加。

像比特幣黃金（Bitcoin Gold）等幾種虛擬通貨就曾發生多次51％攻擊。

卡登斯批評比特幣的「工作量證明」（PoW）機制極耗電，讓全球比特幣在網路上一年所消耗電力，跟BIS總部所在的瑞士全年用電量一樣高。

他強調數位貨幣必須由中央銀行來扮演樞紐的角色，才能保證其價值的穩定性、供應量的彈性、和監督整個虛擬通貨系統的安全性。

但比特幣擁護者反駁卡登斯不懂比特幣運作。因為礦池愈少，挖礦的競爭力就愈大，愈需要更大量而昂貴設備才能挖到比特幣，因此幾乎很難發動51％攻擊。而且SHA-256加密演算法能確保礦池的安全。

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