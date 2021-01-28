特斯拉最新獲利嚇壞投資人 關鍵數據揭密

電動車大廠特斯拉27日美股盤後繳出納入標普500指數後首份財報，雖然是連續第六季繳交盈餘，全年交車數也逼近目標值的50萬輛車大關，但獲利不如市場預期，導致該公司股價盤後下跌近5％。從特斯拉的財報來看，主要是特斯拉的平均售價較前一年下降11％，但期望未來幾年交車數將成長平均達50％。

受到獲利表現不如市場預期，以及整個美股面臨相當規模的修正情況，特斯拉股價盤前大跌6.85％、暫報805美元，800美元關卡岌岌可危。

特斯拉公布2020年第四季財報指出，合併營收107.4億美元、略優於市場預期，毛利率達19.2％、為2019年第四季以來最低，在獲利表現上，每股獲利為0.8美元，低於市場預期的1.03美元。該季的資本支出達11.5億美元。

不過，特斯拉自由現金流表現也從10.8億美元的水準，翻至27.9億美元。

特斯拉去年交車數499,550輛，略低於2020年交車數目標，但當年車輛生產數為509,737 輛，仍勝於目標數量，顯示在新冠疫情肆虐下，特斯拉生產不受到影響。

特斯拉汽車利潤率從前一季的27.7％降至24.1％，該季的交車數則是增至179,757輛或71％，主要來自Model 3/Y 交車量增加。Model 3/Y 交車量整年度則是增長至163,660輛或88％，Model S/X 交車量年減至16,097輛或10％。

不過，特斯拉除了是一間電動車公司，也不斷擴增新能源部門業務貢獻，電池2020年單年的總部署量達3 GWh，年增83％。太陽能總部署量也增至205MW，年增18％。

特斯拉執行長穆斯克在2016年宣布以26億美元收購太陽能發電公司SolarCity，當時引來股東極大反彈，但隨著近年來潔淨能源被重視，加上新上任的拜登政府力推該產業發展，特斯拉有機會跟著政策帶動營運動能。

特斯拉表示，2021年將使用去年電池日所公布的新電池，在美國德州、德國新工廠生產Model Y跨界SUV。（中時新聞網 呂承哲）

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