Zappos創辦人謝家華之死 首曝調查報告

網路鞋商Zappos台裔創辦人謝家華去年11月因火災受傷身亡，以46歲之齡辭世。美國康乃狄克州消防和警察官員說，起火原因未有定論，可能是意外，也不排除是蓄意縱火造成。

「紐約時報」報導，謝家華將Zappos發展成價值10 億美元的網路鞋店，並提出一種影響深遠的企業幸福理論。然而他去年故意將自己鎖在一間儲藏室裡，緊接著小屋起火，後來他也因此喪命。

謝家華去年11月帶著褓姆前往康州新倫敦市看望女友布朗（Rachael Brown），留宿在她價值130萬美元的河畔新宅。

兩人因屋裡雜亂發生爭吵，謝家華隨後住進離泳池不遠、堆滿圓形浮條和海灘椅的儲藏室。

新倫敦市消防和警方調查人員昨天首度發布報告，揭露相關細節。他們說，監控畫面顯示，在11月18日凌晨3點前後，謝家華從儲藏室門口向外張望，當時周遭並沒有人，而他身後冒著輕煙。謝家華關門時，還能聽到門鎖閉合、拉動門栓的聲音。

警方報告指出，謝家華計劃在黎明前，與布朗、弟弟安德魯及幾個朋友和員工一起前往夏威夷。他搬進儲藏室後，要大家每10分鐘去看他一次。他的褓姆說，謝家華向來都是這樣安排。

報告說：「可能是謝家華的粗心甚至是故意行為，引發了火災。」報告還說，謝家華可能處於醉酒狀態，現場留下多個笑氣彈、一支大麻煙斗和菲奈特．布蘭卡（Fernet Branca）利口酒酒瓶。

當天破門而入的消防員發現謝家華躺在一條毯子上，立即將他送往附近醫院，接著以直升機轉往康乃狄克州燒傷中心（Connecticut Burn Center），謝家華11月27日因吸入性嗆傷併發症不治。

調查人員說，起火的確切因素目前未有定論，部分原因是可能性太多。謝家華曾拆解一部分的可攜式丙烷加熱器，現場留有煙蒂，也或許是蠟燭引起火災，還有一種可能是謝家華蓄意縱火。

調查人員說，謝家華的朋友告訴他們，他喜歡點燃蠟燭，因為燭光「能讓他想起自己生命中一段較單純的時光」。

根據警方詢問結果，事發當晚，謝家華不僅與布朗爭吵，愛犬在前一週的波多黎各旅途中死亡，也讓他心情低落。

謝家華驟逝震驚科技和企業界，因為他相對年輕，還寫過關於企業幸福的文章。

謝家華的友人曾表示，他生前提倡傳遞快樂，去年卻遭逢人生卡關，6個多月內持續向下沉淪，陷於酒精、藥物、極端行徑，難以自拔。

康乃狄克州法醫雖判定謝家華死於意外，但仍有許多未解疑團，目前還不清楚藥物與酒精在這其中有何作用，最終的報告尚未出爐。

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