華為有戲？友邦史瓦帝尼甫加入淨網又退出

我國在非洲唯一友邦史瓦帝尼王國（Umbuso weSwatini／Kingdom of Eswatini）在15日成為最早加入美國倡議、很明顯針對華為、中興等大陸通訊企業「淨網（Clean Network）」計畫的國家，但不到2周就由於「文件批准合法性問題」宣布退出。據外媒爆料，是該國長公主介入阻止。

淨網計畫前身是2019年美國國務院推出的5G乾淨網路（5G clean network），當時委託美國智庫CSIS（戰略暨國際研究中心）針對電信網路、雲端、數據分析、行動應用程式、物聯網、5G技術制定全球名單，意在排除不受信任的電信商，以免受惡意攻擊或專制政府的法外控制，但由於事實上美國認定的專制政府中只有大陸有這些相關技術，其中部分甚至還領先美國，因此各界多半解讀為是針對大陸。

去年8月5日，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將5G乾淨網路擴大為淨網計畫，6個領域分別是營運商（Carrier）、商店（Store，主要是應用程式商店）、應用程式（Apps）、雲端（Cloud）、電纜（Cable）、通道（Path），因此除了5G設備商華為、中興，TikTok（抖音海外版）、WeChat（微信海外版）等幾乎所有陸資應用程式也在禁止範圍。

儘管西方也有如BBC（英國廣播公司）指出淨網計畫無異於大陸的防火長城、會將互聯網（Internet，或譯網際網路）變成「分裂網」（Splinternet，碎片Splint+Internet複合新造語），甚至即使是美國內部也未完全同意部分指控，例如TikTok等禁令都被法院擋下，但蓬佩奧仍在川普（Donald Trump）20日卸任總統前，利用每次出訪機會大力推行。

史瓦帝尼代理資訊與通訊及技術大臣庫馬洛（Manqoba Khumalo）15日與美國國務院經濟發展與能源環境次卿柯拉克（Keith Krach）發表聯合聲明，當時庫馬洛稱史瓦帝尼王國對淨網計畫充滿熱情，因為該計畫「為國家和企業確保最敏感資訊的安全提供可靠基礎」。

外媒報導暗示，這有可能是具有美資背景的庫馬洛個人決定，他之前還被任命為該國貿易部長，而回國從政前曾長期在可口可樂（Coca-Cola）工作。南非媒體稱，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）長女希卡妮索．德拉米妮（Sikhanyiso Dlamni）。

希卡妮索．德拉米妮在庫馬洛代理資訊與通訊及技術大臣前，正是主管該部門，她也曾留學美國、澳洲。有分析指出，她出面阻止是緩兵之計，認為在不確定拜登（Joe Biden）政府對川普時代各種行政命令與計畫的態度前不該過早表態，因為她也沒說不簽署，而是表示正式批准前仍有些手續需要辦理。

外媒研判，隨著川普下台，史瓦帝尼應該不會加入淨網計畫。拜登與白宮近期態度雖是內政優先，但也表明川普時代對大陸所有禁令都會重新審視，事實上在美國國內也有不少學者認為川普制裁中國手段大而無當，範圍太廣又無重點，不僅難以執行也會重傷美國。

拜登涉外務、財經內閣官員雖均表示會繼續對陸強硬，但不願貿然承諾會延續川普時代做法。商務部長提名人雷蒙多（Gina Raimondo）周二就拒絕表態華為是否會持續列在黑名單上，川普原定今（28）日生效的禁止美資投資大陸涉軍企業，生效日期也已被拜登延後至5月27日。

（ 中時新聞網 王毓健）