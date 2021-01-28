東奧能否舉行 端視美國意向

日本東京奧運組織委員會理事高橋治之接受美國華爾街日報專訪表示，東京奧運暨帕運是否能於今年夏天舉行，端視美國的意向。他認為，美國總統拜登有必要表態支持舉行東奧。

日本TBS電視台及多家體育報引述華爾街日報27日報導，76歲的高橋接受專訪說：「雖然拜登（Joe Biden）正忙於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫工作很辛苦，但拜登如能對舉辦東奧做出正面發言，我們要辦東奧將可獲得很大的支持力量。」

此外，包括有東奧轉播權的美國國家廣播公司（NBC）在內，是否贊成東奧的舉辦是一大課題。高橋表示，這些都端視美國的意向。

高橋說：「我實在不太想說，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）及國際奧會執行委員會無法做決定，他們沒有那樣的領導力。」

國際奧會發言人回應說：「美國隊是否參加東京奧運暨帕運由美國的奧運及帕運委員會決定，美國隊將參加，此事無庸置疑。高橋的發言沒跟上時代的腳步，連這點都不知，實令人感到遺憾。」

受到疫情影響，從去年夏天延期至今年夏天舉辦的東奧是否能辦成，引起關注。越來越多媒體帶風向唱衰東奧，認為疫情未平息，很難於今年夏天舉辦。

日本首相菅義偉28日凌晨與甫就任美國總統的拜登舉行電話會談，兩人會談並未提及有關東奧話題，但均同意將儘早安排菅義偉訪美，與拜登舉行高峰會談。

比爾蓋茲：東奧能否舉辦 視疫苗接種進展而定

日本共同社27日報導，億萬富豪慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）27日表示，東京奧運會「仍可能」於今年舉辦，端視2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種進展而定。

蓋茲旗下「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）已捐出17.5億美元，協助對抗COVID-19。他告訴共同社，未來幾個月對延後至今年舉辦的2020年東京奧運攸關重要。

蓋茲告訴共同社：「未來幾個月，我們必須檢視我們取得的進展。」他指的是疫苗配送與接種。

他又說：「但我認為倘若一切順利，仍有可能。如果進展不順利，那將會很不幸，我們正竭盡全力協助讓那些疫苗獲得批准並提供給全世界。」

新型冠狀病毒疫情依然是全球各地重大問題，儘管主辦單位堅稱，延後的東京奧運將會依計畫登場，但質疑今年能否舉東奧的聲浪不斷升高。

國際奧林匹克委員會（IOC）本週表示，它決定舉辦一場「安全可靠」東京奧運會，並敦促參與人員接種疫苗。