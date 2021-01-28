iPhone、Mac熱賣 庫克憂半導體供應吃緊

蘋果公布2021財年第一季（截至2020年12月底）財報，在所有產品都實現2位數增長的帶動下，單季營收再創歷史新高，蘋果執行長庫克並表示，目前使用中活躍的iPhone手機已經超過10億支，較前一次發布的9億支大幅成長。

庫克在法說會上表示，蘋果目前所有仍在使用中的「活躍裝置數」（active installed base）達到16.5億個，亦高於前一年同期的15億個。

蘋果未提供下一季的營運預測。自疫情爆發以來，蘋果就未再向投資人提供預測。

蘋果爆炸式的成長令市場為之驚豔，受惠於防疫期間居家上班上課與娛樂的需求帶動升級循環，蘋果的電腦、平板與各種配件的銷售均大幅成長。

蘋果去年10月首度發布5G版iPhone，投資人看好這4款iPhone 12機型可望引爆「超級周期」。iPhone上季營收年增17%，為656億美元，更優於市場預期的598億美元。

庫克表示，這4款手機充滿客戶喜歡的功能，且推出的正是時候，在5G網路到來時。

儘管人們通勤與旅行的時間減少，但包括蘋果錶與AirPods、Beats等耳機在內的「其他產品」營收年增29%，為129.7億美元，優於市場預估的119.6億美元。

蘋果在去年12月發布高檔耳罩式無線耳機AirPods Pro Max，建議售價高達549美元。

最可能用於遠端上班上課的蘋果設備—Mac與iPad，上季亦實現強勁增長。Mac營收年增21%，iPad營收年增41%。蘋果在12月發布了採用自家處理器而非英特爾處理器的新Mac電腦，稱新產品在功率與電池壽命方面都優於舊機型。

服務事業已被蘋果視為成長引擎，上季服務事業營收年增24%，表現仍然亮眼。這項業務範圍廣泛，包括來自App Store的收益、訂閱Apple Music與Apple TV+等數位內容的收入、由谷歌支付讓Google作為iPhone默認搜尋引擎的權利金，以及AppleCare保修服務等。

蘋果並提到國際營收占公司總營收約64%，高於去年同期的61%。作為蘋果的第三大市場，在中國的新iPhone手機銷售情況一直是投資人關注的焦點。第一財季蘋果在包括中港台三地的大中華區營收大幅成長近57%，達到213億美元。庫克對此表示，中國市場整體都很強勁，在中國城市最熱賣的前三款智慧手機中，蘋果就佔了兩款，而iPhone 12雖然是一大功臣，卻不是全部原因，蘋果許多其他產品和服務也在中國市場創下佳績。

此外，庫克表示，Mac、iPad與iPhone 12 Pro銷售都面臨「供應吃緊」。他表示，半導體供應非常吃緊，但供應鏈的其他領域也導致這些產品供應受限。

（ 時報編譯柯婉琇綜合外電 ）

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