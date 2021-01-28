台商居檢外出罰百萬登CNN 美網友狂讚

台中市神岡區一位男性台商1月21日自陸返台，居檢期間偷偷外出7次，嚴重違反防疫規定，除被強制送往集中檢疫所，衛生局也在25日依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》開罰百萬，相關新聞登上CNN，引起美國網友討論，上萬人大讚台灣防疫，甚至還建議美國應學習。

根據《CNN》報導，台灣台中市一名台商，自陸返台後，在居家檢疫期間外出7次，違反防疫相關規定，還與鄰居發生爭執，最後遭台中市政府開罰新台幣百萬元，等同35000元美金；而去年12月一名菲籍漁工在旅館檢疫期間，為拿東西給隔壁房的朋友，短暫離開房間8秒，也遭衛生局開罰台幣10萬元。

《CNN》報導指出，台灣在遏止新冠病毒上，一直是世界最大的成功案例之一，由於提前做好防備，並採取嚴厲的隔離措施，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，台灣2300萬人口，僅有889人確診、7人死亡。

許多美國網友也在CNN臉書貼文下方留言，「美國也要這樣做，2周可降90%新冠肺炎病例」、「美國應學習台灣」、「這是台灣政府認真對待新冠的方式，也是為何台灣疫情至今仍受控制」、「如果這個人在美國，他只會在福斯新聞上抱怨，上帝賦予他的權利被侵犯了，笑死我了」。

（中時新聞網 何立雯）