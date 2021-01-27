歐股｜疫情延燒 三大指數全面收黑

歐洲疫情持續延燒，德國採取硬封鎖影響，德國下調了2021的GDP成長預期至3%，遠低於2020年推估的4.4%。同時，歐洲央行決定採取降息措施緩衝疫情帶來的經濟衝擊，銀行股應聲下跌。歐洲股市27日表現歐美同步，歐股三大指數全面走跌，跌幅均超過1%。

英國FTSE指數收報6,567.37點，跌86.64點（或1.3％）。法國CAC指數收報5,459.62點，跌63.9點（或1.57％）。德國DAX指數收報13,620.46點，跌250.53點（或1.81％）。泛歐指數STOXX 600收報402.98，跌4.72點（或1.16％），創近五周一來單日最大跌幅。

全球投資情緒惡化，投資人持續關注Covid 19染疫人數持續增加影響，並且對著眼美國近日散戶持續敲進Gamestop等投機股，上演史詩級大軋空戲碼，並造成特定公司股票飆漲情況。

與經濟連結的個股在27日的拋售中首當其衝，礦業股、銀行股以及汽車股平均跌幅在2%～3.6%之間

Wells Fargo Asset Management多元資產解決方案全球主管Matthias Scheiber表示，2021可能會相對坎坷，特別是上半年。並稱，疫情封鎖會帶來負面衝擊，但總體而言，我們仍看好價值股，因為目前來說，還很便宜。

荷蘭央行總裁暨歐洲央行管理委員會委員Klaas Knot 27日表示，為了維持通膨目標不致脫軌，若有必要改善融資條件及實現通膨目標，央行不排除進一步調降存款利率，歐元區銀行股表現受抑。

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