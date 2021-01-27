美股｜Fed報憂VIX猛飆 道瓊狂瀉633點

美國股市27日歷經近三個月來表現最差的一天，3大指數終場皆下挫超過2%。主要與Fed公布最新決議、波音大跌、對於財報失望、股市投機行為帶來的史詩級大軋空有關。恐慌指數27日猛飆61.6%來到37.21。

道瓊指數跌633.87點（或2.1%）、收 30,303.17點，是截至2020年10月28日以來表現最差的一天。

那斯達克指數小跌355.47點（或2.6%）、收13,270.60點。

標普500指數跌98.85點（或2.6%）、收3,750.77點，創近三個月最大跌幅，今年以來漲幅全數吐回。

費城半導體指數爆跌156.64點（或5.2%），收 2,875.13點。

美國遊戲與電子產品零售商GameStop、美國最大院線電影院 AMC 27日表現持續炙熱，散戶網軍持續大舉敲進，迫使對沖基金狂虧被迫平倉，上演一場史詩級大軋空的戲碼。

Keator Group合夥人Matthew Keator表示，不管是空方或是多方，這都像是一場極度危險的遊戲。並稱這是在玩火，再不放手，結果就是惹火上身。

美股27日開低走低，主要指數均跌超 1%，而在Fed發表政策談話之後跌勢更是一路加劇，宣布央行將維持現有利率政策，而購債措施也暫時沒有改變，承諾延續每月至少購買1,200億美元。，投資人持續關注 Fed 對於未來的正經濟情勢，以及購債措施延續時間的看法。一如市場預期，相關的經濟支持政策將持續進行直到經濟復甦到位為止。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，受到市場持續關注Covid 19疫情發展、以及對疫苗發展進程的失望，美國今年第一季的經濟表現恐將失去成長動能。並稱 經濟刺激方案是目前美國政府不得不選擇的一項政策，市場也認為Fed在未來一個月將會發表新的行動方案。

微軟在發表出色的上季財報後小幅上漲0.25%。微軟第2財季雲端計算銷售額同比增加17%，而雲端計算業務則在加速成長。

美國科技5大天王26日表現，僅微軟以微幅上漲收紅，其餘皆墨：

蘋果｜下跌1.10（或0.77%），收142.06美元。

臉書｜下跌9.91（或3.51%），收 272.14美元。

Alphabet｜下跌89.01（或4.67%），收1,818.94美元。

亞馬遜｜下跌93.55（或2.81%），收3,232.58美元。

微軟｜小漲0.57（或0.25%），收232.90美元。

特斯拉｜下跌18.93（或2.14%），收864.16美元。

GameStop｜衝漲199.53（或134.84%），收 347.51美元。若以1/13收盤價（31.40 美元）推算，在散戶強力推進和空頭回補助攻之下，目前該股已噴漲11倍。

AMC｜26日早盤即噴200%盤中再度停牌，終場跳漲301.21% 至每股 19.90 美元。

台股ADR同步收黑：

台積電ADR｜下跌4.91（或3.88%），收121.74美元。

聯電ADR｜暴跌跌0.69（或6.96%），收9.23美元。

日月光ADR｜下跌0.31（或4.34%），收6.84美元。

中華電信ADR｜下跌0.06（或0.15%），收38.96美元。

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