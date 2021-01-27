陸報復失敗？ 澳對外貿易順差創第四大

澳洲政府與北京當局在去年年中因新冠疫情追源問題引起紛爭，導致北京當局對澳洲進口的產品加徵關稅，甚至傳出禁止鐵礦石以及煤炭等大宗貨物出口。不過，根據澳洲最近公布數據指出，澳洲2020年12月對陸出口總額暴增21％，主要是煤礦出貨相當順暢，創下澳洲經濟史上第四大對外貿易順差紀錄。

身為全球第二大鐵礦石出口國，同時也是大陸最大的鐵礦石進口國，2020年進口額達11.3億噸，鐵礦石價格也因全球需求大增，一度來到歷史新高價。不過，隨著陸澳外交關係降至冰點，傳出北京當局對澳洲該產品採取禁止進口措施，甚至打算提高高鐵礦石的自給率到45％以上，澳洲最大礦商力拓也打算採取因應措施，將該產品出口給更多國家。

原本市場預期澳洲對陸貿易出口額將持續下降，但根據外媒報導，澳洲統計局1月25日公布最新數據顯示，去年12月澳洲對外貿易出口額順差達90億澳元，包括對陸貿易順差更是來到52億澳元。澳洲從大陸進口減少6.41億澳元，但澳洲出口至大陸的貿易出口額反而增加23億澳元。

澳洲統計局國際統計主管Katie Hutt表示，去年12月的金屬礦物以及穀物出口貿易表現相當強勁，更是創下史上第四大的紀錄。澳洲金屬礦物出口去年12月增幅達28億澳元，鐵礦石比重為92％，為22億澳元。至於澳洲小麥則是增加6.04億澳元，就算北京當局切斷對澳洲大麥的需求，但澳洲仍在該產品出口額增加1.82億澳元。

至於澳洲最大穀物出口商CBH Grain先前遭北京當局制裁，導致在大陸市場被封殺，但透過供應墨西哥市場，以及日本、印度、南韓等國，彌補失去的大陸市場出口額。雖然新冠肺炎肆虐，但2020年的澳洲農業獲得龐大豐收，但在其他國家需求未減下，澳洲仍躲過北京當局的經濟制裁。但從先前數據來看，澳洲全年的GDP可能還是會有5％，受到對陸市場受阻而影響。（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：hellenicshippingnews

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