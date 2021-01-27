全球確診數破1億 美歐爭相搶疫苗

新冠病毒肆虐全球剛滿一周年，總感染人數周三已突破1億大關，並造成210萬人病故。為了盡早控制疫情，各國都將希望寄託在疫苗上，美歐因此掀起搶購疫苗大作戰，拜登政府趕緊追加訂購2億劑，歐盟為了取得疫苗，甚至已研議要求藥廠疫苗外銷需辦理出口登記。

新冠肺炎確診總人數周三正式突破1億大關，相當於全球有1.3％的人感染病毒。而在出現變種病毒後，傳染速度加快，今年以來平均每天確診人數約66.825萬人，平均每7.7秒就有一人感染，死亡率則達2.15％。

根據路透的分析，全球疫情最嚴重的國家分別是美國、印度、巴西、俄羅斯與英國，這5國人口僅占全球總人口的28％，但感染人數占全球確診總數逾5成。

全球已有56個國家開始施打新冠疫苗，總計已施打至少6,400萬劑疫苗。以施打率而言，以色列施打進度領先全球，該國接種第一劑疫苗的人口比率已達29％。

然而，全球現正面臨疫苗嚴重短缺的問題。美國政府周二再向輝瑞與莫德納各再追加1億劑疫苗，加上原本就已訂購的4億劑，等於美國總共已取得6億劑的疫苗，足以供應該國3.31億人口的接種需求。

由於疫苗至關重要，拜登在宣布加購疫苗時表示，「這就是戰時的作法。」拜登並指出，接下來3周分配給州政府的疫苗數量，將從原本的每周860萬劑，提高至1,000萬劑。

相較於美國已掌握疫苗貨源，歐盟則是面臨無法如期取得足夠疫苗的重大考驗。阿斯特捷利康（AstraZeneca）上周五以生產問題為由宣布將縮減對歐盟的疫苗供應量，第1季的供貨量將降至3,100萬劑，較原先的8,000萬劑銳減60％。

歐盟對此表達嚴重關切，一方面向阿斯特捷利康喊話呼籲遵守合約，另一方面也在研議提案，要求在歐盟生產疫苗的藥廠若要外銷需辦里出口登記，相關計畫本周末前就會定案。

對於疫苗供應無法滿足歐盟需求，阿斯特捷利康執行長索瑞特（Pascal Soriot）周二提出說明指出，「藥廠正全力在解決生產的問題，但歐盟下訂的時間事實上本來就比英國晚了3個月」，意即歐盟在取得疫苗貨源上已經落後。

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