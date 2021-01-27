力拚夏末前全面接種 拜登加購2億劑疫苗

美國總統拜登26日（周二）表示，政府已在增加採購2億劑新冠病毒疫苗，藉此提供足夠的疫苗數量，預計今夏結束前幾乎所有美國人民皆可接種。

拜登指出，美政府已向輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）各採購1億劑疫苗，目前已下單，不久後即可確認該筆訂單。在此之前，藥廠已承諾供應的疫苗共計4億劑。拜登說：「這是足以讓3億美國人民全數施打的疫苗數量，俾以擊敗疫情。」

一位資深官員提及，短期內，每周供應的疫苗數量將提高20％至每周1,000萬劑。

（工商時報 陳怡均）

拚夏末前全面接種 拜登將再訂購2億劑新冠疫苖

美國總統拜登正著手採購另外2億劑新冠肺炎疫苗，此舉可能為幾乎所有美國人提供足夠劑量，如此一來美國便可望在夏季結束之前就完成全面接種的工作。

美國政府正尋求向輝瑞公司額外採購1億劑新冠疫苖，並從莫德納（Moderna）另外採購另外1億劑，這次的訂購將在今年夏天出貨。

拜登周二表示，這是兩家公司此前承諾向美國合計提供4億劑疫苖之外的額外採購量，他希望很快就能確認這筆訂單。拜登表示，這將足以供3億美國人全都接種疫苗，以擊退這場大流行病。

這位新上任的美國總統在周一表示，其上任百日完成1億劑疫苗接種的目標，或許能提高至1.5億劑。

此外，一名美國政府高層周二表示，近期內要運往各州的疫苗供應量將增加約20%，未來三周每周都將達到一千萬劑。聯邦政府也將開始讓各州知道至少在未來三周將收到的疫苖數量，以解決各州州長對於無法安排接種計畫的不滿。

（時報資訊 柯婉琇）

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