一票空貨櫃急衝大陸！美農產品傳遭拒載

全球貨櫃航運市場不只缺櫃、漲價，現在又傳出空櫃拚命往大陸跑，賺取更高價獲利，而拒載逾6億美元的美國農產品出口。對此，美國聯邦海事委員會（FMC）已啟動調查，如查出海運業者違法行為，該會將處以罰款。

美國財經網站CNBC周二（26日）報導，去年10月、11月間，正值美國農業出口旺季，航運商竟拒絕運送價值數億美元的美國農產品出口，寧可空貨櫃趕往中國大陸港口，去載運利潤更高的大陸出口產品。

報導指出，據美國普查局收集來自洛杉磯、長灘、紐約等港口數據顯示，去年10月、11月，航運商拒絕運送高達17.8萬TEU（20 呎標準貨櫃）。預估出口貿易損失高達6.32億美元（約台幣180億元）。

Martin Associates 經理John Martin證實此事，並表示，跟去年同期相較，空貨櫃出口比例明顯增加，業者將空貨櫃調往大陸，導致美國出口貨物囤積在碼頭。

Redwood Logistics 執行長 Mark Yeager也說，由美國出口到亞洲的貨櫃中有3/4空間閒置，主要是大陸貿易商想拿空貨櫃做生意，造成美國出口商一櫃難求。

美國農產貿易商向美國聯邦海事委員會（FMC）告狀，指控航運商拒載美國出口貨物，除了可能使影響農產業獲利，甚至會損及商譽，所以FMC已調閱洛杉磯、紐約和紐澤西等主要港口資料展開調查，如查出違法拒絕載運行為，FMC有權處以罰款。

（中時新聞網 吳美觀）

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