比特幣取代黃金？專家揭3關鍵突破盲點

隨著美國新總統拜登和新提名的財政部長葉倫闡明了政策方向，在新政府領導下的美國政策短期內不確定性可能上升 。美元、通膨和殖利率等總體經濟不確定因素對黃金的影響最大。

因為稀有性，比特幣經常被拿來與黃金比較，市場揣測，比特幣的上漲和其不相關特性，有一天可能取代投資組合中的黃金。部份分析師表示，如果目前所有黃金投資都轉移到比特幣，比特幣可能會漲到14.6萬美元。

回顧去年十一月下旬，比特幣價格受到全球追捧，首次飆升至創紀錄的 2萬美元，當時投資專家表示，未來10年比特幣的優異表現，有可能會衝擊黃金儲備貨幣的地位，但比特幣今年一月初站上4萬美元關卡後，比特幣的火熱漲勢失去了動能。

反觀黃金，一月初當時市場紛紛探究黃金急殺探底當中，需求面足以支撐金價嗎？在股市表現大好的環境下，金價暫時失去避險功能，延續跌勢一度破到每盎司1,900美元附近。

22日美國準財政部長葉倫在參議院聽證會上警告虛擬貨幣的非法用途，市場信心受到動搖，比特幣 24小時內暴跌逾13%，價格大起大落引發市場關注。摩根大通 (JPMorgan) 策略師認為，身處於劇烈的市場壓力下，比特幣是最不可靠的對沖工具；星展認為考慮到比特幣的高波動性，應該對比特幣保持謹慎。

比特幣2009年推出以來，價格曾一度飆升和暴跌，一周內暴跌10％的次數超過63次。因此，將比特幣納入投資組合中將導致風險上揚，而不是分散風險。比特幣的波動性和不受監管的性質就像“賭博”。

將黃金納入投資組合最有說服力的原因是分散報酬來源，因黃金與股票的無相關性。隨著時間的流逝，它已經證明勝過法定貨幣的貶值和通貨膨脹，在高度不確定的時期被證明是避險資產。

今年以來，全球股市呈現上揚，標準普爾500指數更創下新高，亞洲股市也上漲了約10％。黃金確實展現了其避險的雙重特性，在股票上漲時表現出其韌性。星展認為，比特幣在很多方面與黃金特性不相同，它將永遠不會取代黃金作為風險分散標的。主要因素如下：

一、比特幣不是數位化黃金

儘管是數位化的，但比特幣仍缺乏用於合法商業交易的廣泛使用的平台。 去年，當Paypal宣布將包括比特幣和其他加密貨幣的支付作為付款方式時，比特幣首度升至12,000美元以上。考慮到高波動度和缺乏監管，還有多少數位化支付服務將採用比特幣還有待觀察。

另一方面，黃金已經從實體轉型為數位化實體和虛擬數位化。它具有很高的交易流動性，這意味著可以很容易地將其轉換為現金以作實物使用。實際上，根據世界黃金協會的資料顯示，黃金的交易與美國股票和美國公債的交易一樣具有流動性，且較部份債券市場好。

二、比特幣不是實體黃金

儘管比特幣和黃金都是「Mined：開採」所得到的，但比特幣是虛擬的。因此，不應將其視為「安全性資產」。另一方面，除了作為有形或數位投資的吸引力之外，黃金還廣泛被運用，包括高精密儀器和珠寶，這是非常關鍵的商業用途。人類可以打造一座黃金屋，但無法打造比特幣屋。

比特幣網絡成立於2009年1月，而黃金的交易歷史悠久。比特幣非實體，帳上餘額保存在每個人都可以查詢的公共帳目中；此外，所有比特幣交易都需藉由大量計算驗證。

黃金的交易則是可以追溯至西元前2600年，而且黃金一直是一種特殊而有價值的商品。1900年頒布的《黃金標準法》直接將貨幣的價值與黃金的價值聯繫在一起。採用金本位的國家不能在不增加其黃金儲備的情況下增加貨幣供給。美國於1933年放棄了金本位制藉以對抗全球蕭條；現在所有的國家都擁有法定貨幣系統，這意味著貨幣的價值與任何特定資產並不相關。

由於無上限的量化寬鬆、債務水準上升以及沒有任何資產支持的貨幣，法定貨幣的信譽受到質疑。如果要重新制定金本位制，只是為了支持現在美元的通貨和存款（約2.7兆美元），美國政府目前持有約2.61億盎司的黃金，金價可能高達每盎司1萬美元！這也顯示，當主要央行大量的向金融系統注入資金時，黃金可以很好地對抗通膨。主要央行也正在增加黃金儲備，這不僅是為了實現多樣化目的，而且是為了提高法定貨幣的信譽。

比特幣與美元指數（DXY）呈現正相關，且比特幣不適作為標準普爾500指數的避險和風險分散工具。與黃金相比，比特幣對債券殖利率和實際利率的敏感性較低，因此避險效率較低。

三、無法評估比特幣的基本面

由於交易模式不穩定且歷史較短，比特幣與關鍵總經指標的相關性並不完整。因此，追踪比特幣的基本價值並不容易。價值僅由供需決定，而目前卻只有投機性的需求。

另一方面，儘管黃金價格也是由供需決定，但已經建立了與主要金融指標的關係。星展集團專有的黃金定價模型顯示（∆ Gold Price = f（-∆Bond Yields, -∆DXY, Recession Probability）；r平方值高達32％。這也顯示，今年金價仍有機會挑戰2,300美元的歷史新高。

由於美元轉強，22日金價受壓走跌，2月交割的黃金期貨下跌9.70美元或0.5%，收每盎司1856.20美元，創下自12月中旬以來最大的週漲幅。星展集團認為，黃金可作為美元走弱、高通膨、負實際利率和政策不確定性的避險工具。對於2021年黃金價格的可能高低點，有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立預估，平均價格的低點應在1750美元有撐、高點來到2260美元就會承壓。

（理財周刊）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!