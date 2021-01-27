漸漸淡化紅色 傳蘋果加速供應鏈南進

日媒報導，蘋果公司正持續擴大中國境外的iPhone、iPad、Mac與其他產品生產，顯示儘管拜登上任後美中緊張關係或許有望緩解，但該科技巨頭仍馬不停蹄地加快其生產多元化的策略。

報導指出，消息人士透露蘋果最快將在今年中開始在越南生產iPad，這表示這家全球最大平板電腦製造商將首次在中國境外大量生產這個產品。

消息人士亦表示，蘋果也將擴大在印度的iPhone生產，並計畫最快本季開始在印度生產最新iPhone 12系列手機。印度是蘋果iPhone手機的第二大生產基地。

此外，蘋果亦將提高智慧揚聲器、耳機與電腦在東南亞的產能。

蘋果正在越南動員當地供應鏈，以擴大最新推出的HomePod mini產能。該產品自去年推出以來，一直都在越南生產。消息人士表示，蘋果也已經擴大AirPods等音訊產品在越南當地的生產。

另有消息來源透露，蘋果已將其一部分Mac mini桌機產能轉移到馬來西亞，今年也準備將部分MacBook生產轉移到越南。但蘋果大部分電腦的生產仍留在中國。

蘋果供應鏈的一名經理表示，蘋果和許多其他科技公司都希望擁有「中國以外的產能」，即使美國新總統上任，這個趨勢也不會放緩。這些科技公司也不僅是考慮周邊產品的產能分散，以蘋果為例，其目標是在新的據點為iPhone、iPad、MacBook、AirPods等許多核心產品建立產能，而這些新據點以東南亞國家為主。這在兩年前很難想像，但現在沒有什麼不可能變動。

（ 時報資訊 柯婉琇 ）

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