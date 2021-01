遭求償百億元後 朱利安尼承認拜登贏大選

先前一再與前總統川普站在同一立場,聲稱「大選遭竊」,但近期才剛遭投票機公司Dominion控告毀謗,並求償13億美元(約新台幣367億元)的川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)周一(25日)終於在自己的廣播節目上認了「拜登與賀錦麗是我們的總統與副總統」,承認拜登贏得2020年總統大選。

據美媒《商業內幕》(Business Insider)報導,《紐約時報》記者佩巴拉(Azi Paybarah)在個人推特上表示,朱利安尼在自己的廣播節目曾說:「目前對選舉的關切告訴我們:一切都結束了。拜登已經是總統,賀錦麗是副總統」。

朱利安尼的聲明剛好是Dominion投票機公司向其提告並求償13億美元幾小時之後。大選結束後數月以來,朱利安尼屢次鼓吹Dominion投票機陰謀論,稱拜登是靠了Dominion投票機系統作弊之下才當勝選,讓川普多次強調他的2020年大選成果遭竊。

但在Dominion投票機公司提告後,朱利安尼曾發表聲明指出他們提告只是要嚇走膽小鬼,只不過是充滿仇恨的左翼人士發動的另一起威脅,藉此掃除言論自由並加強審查,並強調作為一名勇敢地替客戶捍衛權利的律師,自己將會有所行動,得以完全調查Dominion的歷史、財務以及行為。不過周一在個人的廣播節目上,朱利安尼則稱「我們會打一場好的官司…我將在法院內奮鬥」。

目前官司纏身的朱利安尼,除了Dominion對其的官司之外,目前也正遭到紐約曼哈頓檢察官調查其是否違反外國遊說法;美國情報單位早已去年提出警告,俄羅斯情報人員正尋求對朱利安尼釋放假訊息,要利用他將假消息餵給川普。

2020年大選過後,朱利安尼曾任川普律師團主帥,與另一位挺川律師鮑爾(Sidney Powell)一同秉持陰謀論,指控Dominion投票機公司與另一家投票機Smartmatic都涉嫌大選舞弊,偷竊川普勝選成果,並獲得包括《福斯新聞》、《一個美國新聞網》以及《極限新聞》等挺川的保守派媒體支持。不過在Dominion公司揚言對媒體提告後,這些媒體都發表聲明,指出先前對Dominion公司的報導有誤。

文章來源:Rudy Giuliani admits Biden is president hours after being sued for $1.3 billion by voting machine company

(中時新聞網 馮英志)