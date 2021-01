拜登上任後 美媒：這關鍵讓陸更有信心

雖然美國前總統川普任期主張對陸強硬,在卸任演說中也引以「喚醒盟友一同對陸強硬」為傲,不過據美聯社分析,川普在任期間造成美國民意嚴重分裂、飽受新冠疫情重創,以及6日發生的國會暴動,反讓中國大陸執政的中國共產黨追求所謂民族復興與大國地位更有信心,這對上任的拜登政府面離複雜的美中問題更加挑戰。

報導指出,自宣誓就職成為美國第46屆總統後,拜登最重大的外交挑戰即是日益複雜的美中關係,這不僅對兩國關係、乃至全球格局至關重要,如在大陸海上力量增長並與美國對抗下,只要走錯一步可能將在西太平洋造成意外衝突。

而在川普發動貿易戰下,對於兩國的工人與農人兩敗俱傷;另外在如氣候變遷等全球議題上,如果全世界兩大經濟體不對話,很難有所進展。

報導稱,一個更有信心的大陸,可能在科技、領土以及人權等立場上更加強硬。正如同2008年全球金融海嘯後,大陸影響相對於全球較輕,當時的中國大陸外交政策自此更具侵略性。

例如在爭議的南海主權問題更強硬;而同樣在今日相較於全球各國,大陸疫情掌控相對較於穩定之下,也可見在推特上採取更激烈的「戰狼」式宣傳。

報導稱,美國對陸的態度也大幅轉變。雖然川普執行其陸強硬路線的手段,不一定能屢次獲得共和黨與民主黨支持,但是將大陸視為挑戰者並認同有必要採取更強硬路線,已是兩黨共識。

如果拜登收回對陸關稅與其他川普所做出的對陸強硬政策,勢必要擔心成為眾矢之的;另外,如果拜登僅重視國內議題挑戰的話,也會給北京政府在科技問題、台灣問題與中印邊界問題上緩和空間。

前美國駐港澳總領事唐偉康(Kurt Tong)表示,大陸未來的行為不會改變,美國雖會對此很不高興,但雙方未能有協議之處比有協議更多,美中關係難以有突破性進展,雙方在未來數年仍陷入僵局。

他進一步指出,正當大陸變得越來越有自信後,或許他們會嘗塑造全球行動或者其他國家的思考方向,「但對我而言,大陸更像是希望不要再有人可以藉此指控『大陸很糟,趕快遠離他』」。

文章來源:Analysis: Biden faces a more confident China after US chaos

(中時新聞網 馮英志)