扛不住壓力 美大企業去年掀財務長離職潮

美國大企業去年出現大批財務長離職，因為在新冠肺炎疫情衝擊下，讓掌管公司財務報表的財務長壓力大增而難以承受。

數據供應商MyLogIQ指去年標準普爾500大企業裡，包含通用與惠普等三十七家公司財務長離職，較2019年大增27.6％，高於過去十年平均每年約二十五家公司。

企業向主管機關報備高層異動，有時未註明是辭職或被開除，無法確定所有人的離職原因。企業近幾年爭奪財務專才，因此疫情爆發初期，外界沒想到財務長等高層也受影響。

疫情讓許多工作壓力早已沉重的財務長，工作量變更大和工時拉更長。近幾年來財務長愈來愈成為管理高層的核心，除了管理帳目，還要負責公司發展策略。

人力仲介商Crist Kolder資料顯示，財星500與標普500等大企業的財務長平均任職時間，去年為4.86年，低於2015年的5.3年。

部份獵人頭公司認為這跟工作繁重，達成財務目標壓力大，和目前經營環境愈來愈複雜等因素有關。疫情讓這些因素更惡化。



去年爆發疫情以來，財務長們必須到處籌措數十億計美元資金解決公司流動性問題，要帶領公司業務走出困境，和著手裁員或讓員工放無薪假。

他們還要關閉部份營運，削減財務預算，迅速調整公司策略來適應疫情造成的新常態。

但許多財務長發現很難解決像封鎖措施、籌措資金、留住人才、或給公司換辦公室等各種問題。

獵人頭公司Odgers Berndtson財務人員實務部共同主管沃斯納（Shawn Woessner）說，去年對企業財務長來說是嚴酷的一年。

各種意外出現的挑戰和其他因素，讓部份財務長選擇離職給自己充電，或投入新的行業來開拓職業生涯的新方向。也有一些財務長被迫辭職。

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