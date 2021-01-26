歐股｜IMF釋利多 4大指數全線走揚

歐洲股市在連2日走跌後回升，全球最大的財富管理公司瑞銀、汽車零件製造商Autoliv財報亮眼，加上國際貨幣基金組織（IMF）上修2021全球經濟增長預測，帶動歐股26日回神，全線走揚。

國際貨幣基金組織（IMF）26日上修2021年全球經濟成長預估，並表示2020年因新冠疫情造成的經濟衰退程度將比預期的中情況的稍好一點，這個消息也支持了市場情緒。

英國FTSE指數收報6,654.01點，漲15.16點（或0.23％）。德國DAX指數收報13,870.99點，漲227.04點（或1.66％）。法國CAC指數收報5,523.52點，漲51.16點（或0.94％）。泛歐指數STOXX 600在化工股及金融服務類股的領漲之下，收報407.7，跌2.57點（或0.63％）。

全球最大的財富管理公司瑞銀 (UBS) ，公告去年第四季度業績達17.1億美元，相較去年同期飆升137%，遠遠優於分析師預期的9.66億美元，26日股價上漲2.4%。

瑞典私募股權公司EQT 26日大漲9.6%，應與該集團將以18.7億美元收購全球房地產投資管理公司Exeter Property有關。

化工大廠Linde 26日股價上揚3.5%，公布季度股息增加，並將實施50億美元股權買回計畫。

全球製藥領導廠商AstraZeneca因生產出狀況，恐把將減少供應60%疫苗，引來歐盟不滿。在歐盟尚未經過藥品相關單位批准使用，歐盟預計本月底前將開綠燈放行。依照原先規畫，該公司2月15日起將對歐盟提供疫苗。

義大利股指上漲1.2%，此前總理孔蒂向國家元首遞交辭呈，希望可以重新組建聯合政府，重新奪回在議會的多數席次。

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