車用晶片商飛台保供應 隔離14天也要來

由於新冠疫情影響，車用晶片去年底開始短缺，導致全球汽車廠大幅減產。日媒指出，由於汽車需求突然回升、晶片從生產到出貨的時間長，以及疫情期間電子產品需求大增，還有美國對大陸晶片廠實施制裁等原因，造成車用晶片大缺貨，有台灣高管更表示，之前曾有晶片開發商客戶的高管，為了確保獲得2021年所需的產能，寧願被隔離14天，也要親自飛來台灣和公司老闆見上一面。

《日經亞洲評論》報導，目前全球車用晶片大缺貨，是許多因素造成的，包括汽車需求突然回升、晶片從生產到出貨的時間長，以及疫情期間，筆電、手機、遊戲主機等電子產品需求大增，還有美國對大陸晶片廠實施制裁等原因。

報導指出，一名日本車用軟體供應商高管表示，由於汽車銷量意外反彈，再加上高科技產品銷量激增，導致車用晶片出現大缺貨，該公司的產品沒有電腦晶片就無法運作，雖然汽車公司在去年秋季就看到需求反彈，但晶片供應的速度卻跟不上需求回升的腳步。

至於晶片生產方面，僅僅是製造普通的電源管理晶片，便需要約50天的時間，然後還要一、二周的封裝和測試過程才能出貨，更不用說是安全協議更嚴格的車用晶片，從生產到出貨時間可能更長，而且在進入汽車組裝過程之前，必須經過另一段供應鏈，以被安裝進入汽車零組件中。

報導並提到，電子產品在疫情期間大增，例如PS5遊戲主機、筆記型電腦及5G智慧型手機，也壓縮了車用晶片的產能，而車用晶片的需求還會持續增加。另外，包括晶片在內，製造一輛車至多需要約3萬個零件，而隨著汽車業向自駕車和電動車轉型，加上汽車所搭載的先進駕駛輔助系統，預計汽車業未來會需要更多晶片。

對此，IHS Markit高級分析師Dexin Chen指出，目前汽車與非汽車晶片的需求強勁，導致供應大缺貨的情形，是典型的長鞭效應 （Bullwhip effect），加上其他領域晶片的高需求，讓長鞭效應更為嚴重。他預估，車用晶片短缺的時間可能持續約6個月，供應緊張的問題將於今年下半年紓解。另外，美國對大陸晶片廠的制裁，也是半導體供應量減少的重要原因。

同時，還有晶片業高管透露，儘管成熟與較舊製程的晶片需求上升，但相關晶片廠卻沒有擴張，雖然業界正關注高階晶片，但電子設備仍需成熟製程技術的晶片。因此，有台灣晶圓代工廠世界先進的高管表示，其晶片開發商客戶的高管，為了確保獲得2021年所需的產能，之前還寧願被隔離14天，也要親自飛來台灣和公司老闆見上一面。

文章來源：NIKKEI Asia

（中時新聞網 葉明芳）

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