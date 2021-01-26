拜登帶頭挺電動車 傳統車廠誰受惠?

美國總統拜登正在實踐競選承諾，將推動美國潔淨能源發展，於25日宣布，將推動美國聯邦政府機構汰換所有燃油車輛，改採用65 萬輛美國品牌的電動車，這使得電動車大廠特斯拉股價受到激勵，25日收漲34.16美元或4.03%、報在880.80美元。然而，依照美國政府與各車廠的關係來看，部分傳統車廠的受惠程度可能更甚特斯拉。

拜登就任美國總統後發出17項命令，大多推翻前美國總統川普的政策，其中包括川普推動美國能源自主化的頁岩油產業發展，拜登在選前承諾讓美國電動車市場更加普遍，且優先採用美國品牌，這項新政策來得不算意外。

根據美國聯邦政府資料來看，目前用車有24.5 萬輛一般車輛，約17.3 萬輛軍用車輛，以及22.5 萬輛郵政用車，總計64.5 萬輛用車。以目前狀況來看，郵政用車以及一般車輛將優先汰換，軍用車輛則是要等到符合相關規定才會開始替換。

拜登此消息推出後，不僅是特斯拉，據《科技新報》報導，開發電動貨車的Workhouse股價也上漲10%。除了美國聯邦政府，像是加州以及紐約市也在早些推動大眾交通工具電動化的計畫。以美國品牌來看，傳統車廠福特電動車推動較慢，通用汽車則是繳出不錯成績，包括電動悍馬車、電動小型貨車，有機會趕上拜登的政策。

至於特斯拉與Rivian等新創電動車企業，雖然跟美國政府的關係不如傳統車廠密切，但所提出的產品卻是最符合規格。《CNBC》報導，特斯拉的電動卡車「Semi」更在日前傳出，特斯拉近期廣告出現內達華州的Semi生產線徵人啟示，是否代表特斯拉已經有能力生產該公司的電動卡車，市場持續關注。

（中時新聞網 呂承哲）