東方之珠蒙塵 誰是下個亞洲金融中心？

在大陸實施「反送中」後，號稱「東方之珠」的香港因資金、人才大舉外流，使其亞洲金融中心的地位面臨考驗，誰會成為下一個金融亞洲中心，備受關注。對此，日媒指出，東京、首爾及新加坡三地，都有成為亞洲金融中心的可能，而東京還能提供亞洲初創企業籌集資金的管道，成為企業邁向紐約及倫敦兩大全球金融市場的帶領者。

《日經亞洲評論》報導，隨著香港回歸大陸，有人推測東京可能取代香港，成為亞洲下一個金融中心，但日本央行副行長中曾宏（Hiroshi Nakaso）則認為，東京應該將其重心放在日本及全球化方面，而不是承擔香港或新加坡的職能。

中曾宏指出，香港作為扮演通往大陸門戶的角色不太會改變，而新加坡仍是通往東南亞與印度地區的門戶。東京則是協助企業與世界各地的投資者產生聯繫，以便進行最有效的資本配置，這與香港或新加坡的職能不同。

他並強調，東京、香港及新加坡三地，未來將會更加提高彼此的依存性，而且亞洲是世界上最具活力的經濟區，發展潛力極高，同時，除了大陸，印度及越南都是明日之星。此外，他也認為，東京金融市場不只可為亞洲初創企業提供機會，協助這些企業在資本市場籌到資金，也可帶領企業邁向全球兩大市場–紐約與倫敦金融中心。

文章來源：NIKKEI Asia

（中時新聞網 葉明芳）