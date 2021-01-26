失業潮止不住 英國失業率攀至4年來新高

在截至11月的3個月中，英國失業率上升到5.0%，為自2016年以來的高峰，較截至10月的前三個月的4.9%更高；顯見新冠病毒持續對英國經濟造成影響。

英國統計局在周二公布了其他數據，公司支薪的就業人數在12月年減2.7%，較去年二月疫情爆發之初更少了82.8萬人。

在英國財政部的就業補貼計畫下，在去年10月底支援了240萬份工作，在第一波疫情的五月更支援了890萬份工作。該計畫也是英國因應新冠傳染病最昂貴的紓困計畫，截至12月中旬已經花了464億英鎊(約630億美元)，預計在今年四月底到期。財政部長預計在3月3日推出新的工作支援計畫；部長對周二公布的數據表示，危機比我們希望的進行得更久，每一份工作的流失都是一悲劇。

截至11月的3個月中，就業人數減少了8.8萬人，小於路透調查預測的10萬人。該時期的失業率也低於路透預測的5.1%。

英國央行行長貝利(Bailey)本月曾指出，相信目前實際失業率是更高，因為官方定義的失業排除了目前因疫情而延後尋找工作的失業者。

英國在1月5日重啟封鎖，主因為死亡人數飆升，至周二已接近10萬人死亡，為歐洲最高。

（時報資訊 張朝欽 ）