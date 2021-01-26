不僅強調買國貨 拜登再為電動車添柴火

美國總統拜登的新政府有意重點發展潔淨能源產業，他今天矢言要把約65 萬輛政府公務車汰換成電動車。

拜登說：「聯邦政府擁有大量汽車，我們要把這些車換成在美國本土、由美國工人製造的潔淨電動車。」

拜登於本月20日從前總統川普手上接過政權，他批評現行法規允許美國政府採購的汽車就算含有大量非美國生產的零組件，只要比例過門檻就可視為國產。

拜登表示，他會堵住這些「漏洞」，不允許被視為國產的汽車使用外國製造的引擎、鋼和玻璃等關鍵零組件。

記者詢問白宮，拜登規劃何時汰換現有汽車，但未獲立即回覆。路透社報導，這可能至少要花200億美元。

根據總務署（GSA）資料，截至2019年，美國政府擁有64萬5000輛公務車，合計行駛約72.4億公里，耗用14.2億公升汽柴油；2019年，美國政府在聯邦公務車上花費44億美元。

此外，直到2020年7月，美國政府公務車之中，只有3215輛是電動車。

拜登在競選期間，就已許下「聯邦政府的重大承諾，要為聯邦、各州、各部族、各郵政單位及地方採購潔淨車輛」。

但拜登今天簽署「買美國貨」（Buy America）行政命令，內容並未指示採購電動車。

法新社報導，在這項行政命令下，聯邦政府優先向美國企業採購國產品，盼藉著增加對工廠和勞工的投資，提振國內製造業、保住工業領域的就業機會。在美國經濟力求從新型冠狀病毒疫情中復甦之際，拜登此舉符合他提出的「重建美好未來」（Build Back Better）經濟計畫。

拜登說：「美國製造業曾是二次世界大戰期間的民主兵工廠，現在也是美國繁榮的必要動力之一。這意味著，我們要用納稅人的錢來重建美國。」

美國政府也會修改美國產品的定義，減少豁免的可能性，並檢視已發出的豁免許可。

美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing）樂見拜登的決定，聯盟主席保羅（Scott Paul）說：「法律怎麼寫就要怎麼做，美國貨就該在美國製造。」