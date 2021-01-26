非逢川必反！拜登這件事與川普有了共識

自美國總統拜登上任來已火速推翻多項川普任內重大政策，但在新冠疫情重創美國經濟之際，拜登周一（25日）仍簽署行政命令，要求聯邦政府優先「購買美國商品與服務」，不僅延續前總統川普的的「美國製造」路線，更彌補了其漏洞。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，雖然前總統川普也下達類似的「買美國貨」行政命令，但由於川普政府拖到川普任期最後幾日，行政規則才做出正式改變；相反地，一名行政官員表示，拜登政府則下達了180天的期限，要求購買程序上必須要有根本上的改變。拜登表示，「我早已說過多次，我不接受如自動化以及全球化趨勢等理由，作為讓美國工作機遇停止成長的藉口」。

報導指出，現有的聯邦政府採購規則可謂是拼湊而成，像是政府基礎建設、車輛以及其他設備等貨品雖然規定需要在美國內製造，但在原料使用、採購總額以及美國製造的定義上仍有漏洞。拜登的行政命令中，將改變對於國內成分如何定義、認證產品品質的措施以及增加需求的門檻。此外並將在行政管理與預算局內，增設一個高階職位來監督程序。

報導稱，雖然前總統川普一再承諾在「買美國貨」之下會引起刺激增長，但他的承諾卻未實現，並指出製造業的工作數據在川普政府任期首兩年的減稅方針下確實增長，但在川普發動貿易戰並對大陸提高關稅後，造成商業上的不確定性，導致製造業工作數數據從2019年開始減緩下來，加上新冠疫情對美國經濟嚴重衝擊，如根據美國勞工統計局，從2020年2月起，美國製造業已減少了54萬份工作。

對此，美國國內外反應不一。美國製造聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul）表示，「雖然川普口口聲聲說要買美國貨、用美國人，但他的行政命令並沒有達到他口中的那麼多；而拜登有機會真的成為讓製造業『在美國製造』的總統」。不過加拿大外交部長加諾（Marc Garneau）24接受《CBS》專訪時則擔憂，拜登的買美國會恐會危害兩國關係，特別是兩國早已整合的健全生產鏈。

文章來源：Biden signs executive order aimed at strengthening American manufacturing

（ 中時新聞網 馮英志）

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