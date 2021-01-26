散戶熱捧＋空頭回補 GameStop股價狂飆

電玩與消費電子零售商GameStop周一陷入瘋狂震盪，終場未能收在盤中最高點。散戶聊天室熱度急升，以及對沖基金急於回補空頭押注，一度帶動GameStop股價飆破150美元。

Gamestop在劇烈震盪後收漲18.12%，為76.79美元，盤中最高升至159.18美元、最低跌至61.13美元。

該股在觸及盤中高點後兩個小時內急速跌破平盤，且全日因波動過於劇烈而多次暫停交易。

Gamestop全日成交量超過1.75億股，遠超出其30日均量（2980萬股）。

僅在這個月內，GameStop股價已經飆升逾300%，過去3個月更已大漲逾400%。4個月前，其股價僅為每股6美元。

不畏Telsey Advisory Group兩次調降評級，GameStop周一早盤仍是急速走升。這家華爾街投資公司將GameStop的股票評級從「優於大盤」調降至「不如大盤」，稱其估值已經與基本面脫節，並預期當前的股價與估值無法維持下去，股價將重返符合基本面、更正常與公平的估值。

GameStop一直是華爾街最受歡迎的做空目標。最新數據顯示，該公司超過138%的流通股是融券與賣空交易，成為美國股票市場上最被做空的個股。當做空的股票價格急漲時，放空者不得不回購股票以減少損失，進而加劇股價反彈。GameStop也一直是線上聊天室、推特與Reddit的熱門話題，部分散戶與當沖客想推升股價，以引爆軋空行情。

（ 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 ）

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