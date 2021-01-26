眾院正式提交彈劾 川普審判日時程曝光

據美國有線電視新聞網報導，美國眾議院周一（25日）25日正式向參議院提交對前總統川普的彈劾案，指控他6日「煽動叛亂」，導致大批川粉闖入國會、滋擾正在認證選舉人票的國會，並預計於2月8日那周起。不過，一向對彈劾案並未多加表態的總統拜登周一表示，雖然此舉是必要的，但彈劾案需要 17位共和黨參議員倒戈支持，才會達所需的三分之二通過門檻，過關可能性不高。

報導指出，在9位民主黨眾議員隨同下，眾議院正式向參議員提交川普彈劾案，讓川普成為美國史上首位在任期內二度遭彈劾的美國總統。不過此時參議院內共和黨與民主黨對於川普彈劾案仍意見分歧，多數共和黨人質疑川普卸任後仍繼續審理彈劾的合法性，以及川普是否真的有意圖煽動川粉們闖入國會。然而，民主黨議員認為，川普6日在造勢場上要人民替他大選結果「戰鬥」，就是最好的煽動證據。

不過，一向對彈劾案少表達意見的總統拜登周一晚終於表示「這是有必要發生的」，但也坦承彈劾案會，仍會對需要共和黨支持的行政團隊的立法議程以及內閣提名造成不利，但「如果什麼都沒發生，只會有更糟的影響」；他也強調，雖然在去年大選過後，當前參議院的兩黨人數比例已比之前改變很多，但仍不夠。

目前參議員的共和黨與民主黨人數來到50比50，但若要通過針對總統的彈劾案，則需要三分之二參議員同意才能通過，也就是需要至少17位共和黨參議員也同意彈劾川普才能過關。拜登表示，「我不認為會有17位共和黨議員會判川普有罪」。

另外報導也指出，參議院彈劾主審將由任參議員時間最長的民主黨人雷希（Patrick Leahy）擔任，而非是由美國首席大法官羅伯茨（John Roberts）主審。

（中時新聞網 馮英志）