歐股︱全線走跌 DAX指數洩逾200點

市場關注新冠肺炎疫情、美國新刺激法案，歐股周一全線走跌，其中以德國DAX指數表現差，泛歐指數STOXX600相對抗跌。

英國FTSE指數收報6,638.85點，跌56.22點（或0.84％）。法國CAC指數收報5,472.36點，跌87.21點（或1.57％）。德國DAX指數收報13,643.95點，跌230.02點（或1.66％）。泛歐指數STOXX 600收報405.13，跌3.41點（或0.83％）。

歐洲疫情緊縮，因應Covid-19防疫措施標準上調，休閒觀光類股表現受累，25日跌1.8%。另一方面，醫療保健類股則因此受惠，小漲0.7%。

歐洲最大電子消費產品製造商飛利浦受去年第四季核心獲利報增7%帶動，25日股價上漲，收漲2.3%。

Asos 25日上漲5%，因著手談判有關併購Arcadia Group旗下品牌Topshop、Miss Selfridge。

同樣是併購消息，英國快時尚電商Boohoo表示將收購200年歷史的英國百貨Debenhams，但不包含實體店面，25日股價上漲4.6%。

德國1月份Ifo商業景氣指數從去年12月份的92.1下滑至90.1，低於市場預期的91.8。

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