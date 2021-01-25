美股︱那指、標普同創新高

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）示警新紓困法案在未來4至6周恐怕很難闖關成功影響，投資人因為憂心新紓困法案未如預期，削弱了大型企業財報對於市場信心的影響力，美股25日表現承壓，漲跌互見。

道瓊指數小跌36.98點（或0.12%）、收30,960點。那斯達克指數上漲92.93點（或0.69%）、收13,635.99點。標普500指數上漲13.89點（或0.36%）、收3,855.36點。費城半導體指數下跌4.81點（或0.16%），收 3,079.21點。

在總統拜登宣布透過政府採購提振美國國內製造業景氣後，刺激標普500、那斯達克兩大指數再創新高。

周一金融股、能源股、材料股領跌，而表現較搶眼的類股則有公用事業類股、必須消費品、房地產類股則跑贏大盤。

默克集團｜25日表示將終止兩款COVID-19疫苗，但股價不受影響，截至收盤，上漲2.1%。

Gcamstop｜因大量散戶試圖碾壓摳頭，周一早盤一度飆升逾140%，最高達159.18美元，並曾短暫轉跌，最低下探至61.13美元。終場漲幅18.12%，收76.79元。

Tesla｜分析師看好企業前景，將特斯拉的12個月目標價上調至950美元，周一漲34.16點（或4.03%），每股來到880.80美元。特斯拉今年以來累計共上漲了23%。

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