韓媒爆特斯拉自駕車 找三星5奈米救援

全球晶圓代工龍頭台積電在2020年再度繳出營運好成績，全年稅後純益總計達5,178.85億元，賺近兩個股本，每股稅後盈餘（EPS）19.97元，創歷年獲利新高，為應對客戶龐大需求2021年資本支出甚至上調至250億至280億美元，調高約45～62％。不過，有外媒爆料，原本台積電在7奈米製程就與電動車大廠特斯拉合作研發自駕車晶片，很可能被同為晶圓代工領域的競爭對手三星電子搶走。

據去年8月報導消息指出，特斯拉與美國通訊半導體設計大廠博通（Broadcom）合作的高效能運算（HPC）晶片由台積電7奈米製程投產，超大尺寸與全新封裝技術將提供更高效能，預計2020年第4季生產、2021年第4季實現大規模量產。

細節提到，這款晶片將用於特斯拉電動車的核心運算特殊應用晶片（ASIC），包括駕駛輔助系統、動力傳動、車用資訊娛樂、車體電子元件等4大應用領域，都由這塊晶片控制。

台積電總裁魏哲家在稍早法說會提到，今年不含記憶體的半導體產業產值預估成長8％，晶圓代工產值估成長10％，台積電先進製程技術維持領導地位，加上5G時代之下，智慧型手機、高效能運算（HPC）、車用電子以及物聯網等應用市場需求龐大，今年美元計價營收有機會達到成長14～16％，預估業績將在2020年至2025年達年複成長10～15％。

不過，根據韓媒報導指出，特斯拉找上三星，預計採用5奈米製程極紫外光（EUV）微影技術生產晶片，而非外界預期的台積電。

報導指出，特斯拉與三星合作的部分為車載資訊娛樂系統（IVI）產品線，這當中採用多款半導體包括處理器（CPU）、神經網絡處理單元（NPU）、顯示驅動晶片（DDI）以及記憶體等，透過傳感器，將各項指令傳送運作，進而完成自駕車運作。自去年進入的5G時代以來，IVI在車用系統地位愈發重要。

三星去年底將與自駕車系統相關的先進駕駛輔助系統（ADAS）技術開發人員轉移至IVI產品線，如果該產品真的能符合特斯拉的需求，很有可能特斯拉將跳過原本的台積電7奈米，直接採用三星5奈米製程，並獲得其他汽車廠商想推動自駕車的關注，將有助於三星追上與台積電的差距。（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：아시아경제

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