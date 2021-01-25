韓基督學校爆群聚感染 至少127人確診

韓國大田市一所宗教教育機構爆出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）群聚感染事件，至少127人確診，機構未遵守防疫規範，出現疑似症狀者超過10天未接受採檢治療。

韓聯社報導，大田市政府今天說明，最先出現疑似症狀的學生來自慶尚南道，12日出現咳嗽、痰、頭痛等症狀，截至上週末共有6人出現症狀，但機構方僅要求有症狀者在宿舍須隔離，未送醫採檢或治療，甚至讓有症狀者繼續與其他學生一起上課。

出現症狀的學生上週末被家長接回家後才去採檢，當局進行全面篩檢後包括學生、職員等相關人員共127人感染。

大田市政府指出，校內120名學生是在本月4日至15日間入住集中在3層樓內的宿舍，包括51名新生及69名舊生，其中多達116人遭到感染。

這些來自全國各地的學生入住7人到20人一間的宿舍，共用衛浴，位於地下室的餐廳座位未設置間隔，機構內人員也未確實使用口罩。

據韓聯社報導，這間位於大田市的IEM國際學校，每年會選拔16至18歲的青少年到此學習基督教信仰及國、高中課程，雖稱為學校，但並不符合教育廳的學校登錄要件，也未登記為補習班，成為防疫漏洞，當局將要求營運方提供轄下機構代表名單以進行進一步調查。

韓國疫情爆發至今累計7萬5,521例確診，1,360例病歿。最近一週單日確診人數皆維持在400例上下。