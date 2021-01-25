李在鎔願坐牢不上訴 三星早盤漲逾2％

三星集團實際掌權者、三星電子副會長李在鎔今天（25日）決定虛心接受首爾高等法院更二審判決，不會上訴，將服完2年6個月有期徒刑，由於2017至18年他已被羈押5個多月，因此刑期剩約2年出頭。負責人認錯，加上投資人對長期發展仍然看好，三星電子早盤股價漲幅逾2.3%，至當地時間中午12時止暫報88,900韓元。

李在鎔因行賄前總統朴槿惠親信崔順實，上周一（18日）遭首爾高等法院刑事一部更審取消2018年給予的４年緩刑，要繼續執行2年6個月有期徒刑，並當庭羈押。由於此次是重審大法院發還案件，因此外界研判就算李在鎔再上訴，翻盤機會也不高。

另一方面，無論是真心或作偽，李在鎔似乎有意挽回三星在大眾心中形象，並顯示自己已經悔悟。在他於2018年被判2年6個月有期徒刑、緩刑4年後，三星成立了獨立的企業守法監試委員會，這次緩刑被撤銷後，公司內部一度有成立該委員會未被法院納入裁判考量、沒有繼續存在必要聲浪，但李在鎔在獄中就曾指示會支持該委員會繼續運作。去年5月他曾向韓國國民承諾，要讓守法根植於三星企業文化中。

但據韓聯社報導，即使李在鎔放棄上訴，也不意味纏訟4年的行賄案劃上句點，因為檢方也有上訴權。檢方認定李在鎔賄賂崔順實金額達298億韓元，其中89億韓元是公司資金，李在鎔因此一審在首爾地方法院被判刑5年，但2018年會大幅減刑原因就是因為法院認定的匯款金額是36億韓元，差距甚大。檢方內部目前正在討論是否再提起抗告、以增加李在鎔刑期可能性。

（中時新聞網 王毓健）

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