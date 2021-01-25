德國車用晶片荒 曝歐洲半導體業落後窘境

德國汽車工業最近因晶片荒被迫減產，德國經濟部長為此致函台灣政府請求協助，除了暴露車廠過度依賴供應商的問題，也凸顯歐洲半導體業落後的窘境。

23日出刊的最新一期「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，晶片短缺已對德國的核心製造業造成傷害，福斯（Volkswagen）等車廠被迫減產。羅蘭貝格管理諮詢公司（Roland Berger）專家貝雷特（Marcus Berret）表示，自從日本福島核災以來，汽車供應鏈就沒碰過這麼嚴重的問題。

桑福德伯恩斯坦公司（Sanford C. Bernstein）預測，由於晶片供應短缺，今年上半年全球汽車工業將減產450萬輛，德國汽車零件大廠大陸集團（Continental ）預估晶片缺貨的情況在6至9個月後才會改善。

晶片短缺表面原因是去年上半年的疫情，當時車用晶片需求隨車市崩盤大減，筆記型電腦等消費電子產品需求大增，電子業紛紛下單買晶片，將產能訂光。可是之後全球最大汽車市場中國的車市突然回溫，車廠只好被迫與蘋果、三星等資通訊大廠搶晶片。

為解決晶片供應吃緊的問題，福斯在去年12月初特地成立工作小組，並怪罪博世（Bosch）、大陸集團等零件供應商。一位不具名的高階經理說，早已通知供應商年底需求會回升，但廠商動作太慢，沒掌握好供應鏈，直到去年11月才通知缺貨。

明鏡周刊分析說，晶片荒首先凸顯汽車製造業過度依賴零件供應商的老問題，後者擔心庫存過多造成損失，寧願少下單，但半導體廠調整生產線至少需要3到4個月的時間，產量不可能很快追上。

相較於德國的福斯和戴姆勒（Daimler）、美國的通用（General Motors）、法國和日本的雷諾日產（Renault-Nissan）等車廠最近為晶片短缺問題頭痛不已，德國另一家車廠BMW的問題卻不嚴重，部分原因是BMW 繞過零件供應商，直接向半導體廠下單。

晶片荒也暴露出歐洲半導體業落後美國和亞洲的結構性問題。歐洲有德國英飛凌（Infineon）、荷蘭恩智浦（NXP）、瑞士意法半導體（STMicroelectronics）3 大半導體業者，但歐洲半導體的產值僅占全球的10%，少有獨特的利基型產品。

從美國前總統川普多方限制中國華為取得晶片，即可知晶片早已成為戰略性產品，在可預見的美中貿易戰，晶片可能繼續被當作武器，歐洲為避免被連累，需要自己的半導體產業鏈。

歐洲政壇早已意識到這個問題，歐盟執委會和德國政府都有相關的規劃，但高投資金額和潛在風險讓投資者卻步。短期內，歐洲汽車工業只好繼續依賴亞洲和美國的半導體業，即使對他們來說汽車工業並非優先的供貨對象。

根據麥肯錫顧問公司（McKinsey）報告，歐洲還需要10年的時間，才可能製造出足以與亞洲和美國領先者匹配的晶片。不過，美國繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）日前才決定收購英國的安謀（ARM），隨後台灣的環球晶也宣布將併購德國的Siltronic，可見歐洲的半導體業規模其實正在萎縮。

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