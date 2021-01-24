疫苗供應延誤 歐盟揚言提告

繼輝瑞（Pfizer）、BioNTech宣布歐洲新冠肺炎疫苗供應減速後，另一疫苗廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）也因生產問題造成歐洲供應量不如預期，讓急欲加速疫苗接種計畫的歐盟氣得跳腳，揚言將訴諸法律逼疫苗廠履行合約。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示：「歐盟將採取法律手段讓製藥公司遵守當初簽下的合約。」他未透露歐盟將採取何種制裁，但強調疫苗供應商必須清楚說明疫苗供應延誤的原因。

他表示先前輝瑞警告疫苗供應減速後，歐盟「大力敲桌」，才將原本交期延後數周的情形改善為各批次供貨量減少，因此這回歐盟也將採取強硬態度。

以比利時為例，輝瑞上周疫苗供應量較原定計畫短少7％，本周供應量也較原定計畫短少13％。比利時聯邦藥物保健食品管理局局長德凱博（Xavier De Cuyper）上周才表示，雙方協商後有望自本周起加速疫苗供貨，沒想到現在連阿斯特捷利康也供貨不足。

比利時原先預期阿斯特捷利康第一季供應150萬劑疫苗，如今只有65萬劑，連一半都不到。阿斯特捷利康也向歐盟表示，第一季對歐盟整體疫苗供應量為3,100萬劑，較原定計畫短少60％。

歐盟當初與阿斯特捷利康簽約採購3億劑疫苗，外加1億劑疫苗額度。歐盟為了加速推動疫苗接種計畫，預定1月29日核准阿斯特捷利康疫苗上市，好讓會員國自2月初開始接種疫苗，沒想到現在卻面臨供貨不足的窘境。

眼看英、美兩國已率先展開疫苗接種計畫，歐盟壓力與日俱增。歐盟健康及食品安全委員奇里亞凱茲（Stella KyriaKides）稍早在推特發文，表達歐盟對阿斯特捷利康極度不滿。