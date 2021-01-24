全球車廠減產風暴 德國點名台積江湖救急

德國汽車產業正面臨半導體晶片短缺的危機，恐進一步影響產業自新冠肺炎疫情衝擊中的復甦，據德媒報導，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）日前致函台灣政府，信中點名台積電，希望我國能夠協助提升對德國汽車產業的晶片供給。

綜合德國媒體集團RND、德國主流媒體「經理人月刊」（Manager Magazin）引述德國《薩爾布呂克報》（Saarbrücker Zeitung）報導，德國經濟部長阿特麥爾致函我國經濟部長王美花、行政院副院長沈榮津，他在信中強調增加半導體產能對汽車製造業的重要性，指出德國汽車產業目前面臨晶片、傳感器等半導體產品短缺窘境，恐進一步拖累德國汽車產業從新冠疫情中復甦，而德國汽車產業的復甦「對於振興全球經濟非常重要」。

阿特麥爾在信中請求台灣政府幫忙，提升晶片供給量，他在信中也特別點名台積電。台灣是大陸以外，全球最重要的半導體元件製造商，台積電則是德國汽車產業的主要供應商。

報導指出，德國汽車工業協會（VDA）先前向阿特麥爾示警，指出當前全球半導體晶片短缺，已經嚴重影響德國汽車生產。德國汽車工業協會上周宣布，已經與政府就晶片短缺的問題進行討論，造成晶片短缺的原因之一在於全球對半導體的高需求量，新冠疫情爆發後，全球汽車需求增長，包括娛樂、醫療產業等也需要晶片供應。

文章來源：Bericht: Altmaier bittet Taiwan per Brief um Chips für deutsche Autobauer

文章來源：Altmaier appelliert an Taiwan

（中時新聞網 吳映璠）

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