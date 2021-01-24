川普世紀大審判 延至2/8當周

美國前總統川普雖已下台，但彈劾案依舊纏著他不放。聯邦眾議院25日將把指控他煽動叛亂的彈劾案，送交聯邦參議院審理。參院兩黨領袖22日達成協議，敲定在2月8日起的當周。把大審判延至2月，一來可讓參院有時間確認拜登提名的內閣首長人選，二來讓川普的辯護團隊，有大約2周的時間準備，確保審訊完整而公平。

參院多數黨領袖舒默（民主黨）表示，控川普煽動叛亂的彈劾文件，在25日送抵參院後，將延至到2月第二周才會開始審理。他指出，這段時間，參院會騰出時間確認拜登提名的政府官員人選，並審議拜登政府認為，必須優先處理的1.9兆美元新冠紓困計畫。拜登也贊成參院處理川普彈劾案的時間表。

參院少數黨領袖麥康奈的發言人表示，他很高興舒默同意共和黨的要求，讓參院有更多的時間進行前置作業。不同於眾院快速通過彈劾，共和黨參議員希望下個階段川普的權利能獲得重視。

川普是否會被參院定罪仍存變數，因為民主黨必須爭取至少17名共和黨參議員倒戈，才能達到3分之2的門檻。雖然大部分共和黨參議員認為川普應被譴責，但對他是否應被定罪持保留態度。

若參院通過彈劾案，川普將是美國史上第一位被眾院二度彈劾的總統，也是第一位被參院定罪的總統。根據路透/易普索最新的全國性民調顯示，51％受訪者認為川普應被定罪，且不得再參選公職。

舒默指出，「修補分裂、恢復團結，需要真相以及究責。這正是參院審判能提供的。」

參院過去曾3度審理遭眾院彈劾﹙起訴）的總統，分別歷時83天﹙1886年約翰遜﹚、37天﹙1998年柯林頓﹚、21天﹙2019年川普﹚，但最後3位總統都未被定罪。

（中國時報 鍾玉玨）

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