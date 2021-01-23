川普彈劾案 美參議院2/8當周展開審理

美國聯邦眾議院將於本月25日正式將共和黨籍前總統川普的彈劾案送交聯邦參議院審理。參院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天說，參院將在2月8日當週展開審理。

但舒默也強調，參院必須儘快確認新任總統拜登提名的內閣官員和其他重要政府官員人選。

舒默說，指控川普煽動叛亂的單一彈劾條款在25日送抵參院後，到開始審理之前，眾院的彈劾監察人和川普的辯護團隊會有時間做準備。彈劾監察人的角色相當於參院審判中的檢察官。

舒默在參院表示：「這段時間內，參議院會持續為民進行其他事務，例如內閣提名案，以及能為數以百萬計因疫情受苦的美國人提供援助的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）紓困法案。」

路透社報導，這個時程可謂兩黨妥協的結果。參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）先前要求民主黨主導的眾院不要在本月28日前送出彈劾案，並呼籲舒默延到2月中旬再審理，好給川普更多時間準備辯護。

麥康奈的一名幕僚說，審理最快可能於2月9日展開，麥康奈很慶幸民主黨人願給川普時間準備。

眾院是基於川普在本月6日向他的支持者發表煽動性演說而予以彈劾，這些群眾在演說後暴力闖入國會大廈，造成死傷。

根據參議院規定，除非兩黨另行協商同意，否則每天的彈劾案審理進度必須中午才能開始、每週6天，只有週日休息，因此確有餘裕供參議院處理其他事務。

美國聯邦參議院過去3度審理總統彈劾案，分別歷時83天、37天、21天。過去3次前例，包括1868年的約翰遜（Andrew Johnson）、1998-99年的柯林頓（Bill Clinton）以及2019年時的川普，都是眾院通過彈劾，但參院判無罪。