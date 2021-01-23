劍指台積 傳三星砸錢赴美設3奈米晶圓廠

一直以來，南韓三星電子將台積電當成最大的對手，由於台積電預計將在明年下半量產3奈米製程晶片，美媒指出，三星電子正考慮斥資超過100億美元，在今年於美國德州奧斯汀建設新廠，生產最先進邏輯晶片、3奈米先進製程的晶圓廠。

美國財經媒體報導，根據消息人士指出，目前三星希望德州新廠能在今年動工，2022年安裝主要生產設備，最快在2023年開始投產，並準備斥資100億美元以上。不過，在美設新廠仍屬於初步計畫，未來仍有可能變化，投入資金也可能變動。

消息人士並表示，三星這座規劃中的德州新廠將成為它在美國首個採用EUV（極紫外）光刻機的晶片廠，而EUV是生產下一代先進晶圓的標準技術。針對此報導，三星電郵則表示，目前尚未做出任何決定。

南韓券商HMC Securities資深副總裁Greg Roh認為，台積電可能繼續提高其亞利桑那州工廠的製程節點至3奈米，三星也可能這樣做；如果三星真的要實現在2030年時變成晶片製造龍頭的計畫，就必須在美國大量投資，以趕上台積電。不過，他也說，現在一大挑戰是確保EUV設備，因為海力士和美光也想購買EUV機器。

報導指出，如果三星繼續推進德州建廠計畫，等於將在美國市場和台積電交鋒。台積電亞利桑那州新廠將投資120億美元（約3404.8億元台幣），預計今年動工，2024年完工投產。三星在美國擴增晶圓代工產能，料有助於吸引更多美國本土客戶，追趕佔據業界領先位置的台積電。

但三星要實現在德州設新廠計畫，可能還需要一些時間，以和拜登新政府協商取得投資優惠條件。消息人士表示，三星已在華府僱用遊說人士，若能享有租稅優惠和補助，將可減輕三星財務負擔，但即使缺乏重大獎勵措施，三星仍可能繼續推動在美擴產。

（中時新聞網 葉明芳）

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