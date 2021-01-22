拜登政府 對立訊等啟動337調查

制約中企第一槍

美國總統拜登就任隔日，即在制約中資企業上開了第一槍。美國國際貿易委員會（ITC）美東時間21日宣布，對立訊精密等啟動337調查。其中，因立訊是蘋果在中國扶持的代工大廠，蘋果供應鏈是否因此受到波及，引發關注。

2020年12月18日，美企Amphenol Corp. of Wallingford, CT向ITC提出337立案調查申請，主張對美出口、在美進口和在美銷售的上述產品侵犯專利權，請求ITC發布有限排除令、禁止令。列名被告的企業有廣東立訊精密工業、廣東東莞立訊精密工業、香港立訊有限公司等。

根據中國商務部公告，美國ITC 21日決定對特定電子連接器、軸承保持架及其零組件和下游產品啟動337調查，涉及公司包括立訊精密等。美國ITC將於立案後45天內確定調查結束期，除美國貿易代表基於政策原因否決的情況之外，美國ITC在337案件中公布的救濟令，將自公布之日生效，並於公布之日後的第60日起具有終局效力。

美國務卿布林肯稍早提到，對中方立場仍將維持強硬，財長葉倫也指出，會對中國不公平非法的貿易陋習，採取行動。因此即便此案是美企於前總統川普任內依據1930年關稅法第337條規定提出指控，但拜登政府啟動調查，顯見其對中政策更趨明朗。

此案備受關注的原因在於，蘋果產品多數由台廠鴻海、和碩生產，尤其鴻海在中高階iPhone手機製造，一直占有蘋果最大組裝供應商地位。但中美貿易戰開打後，蘋果積極扶持中國供應鏈以分散市場風險，由王來春創辦的立訊精密即為重要業者之一。

立訊精密去年曾針對美國可能發起337調查表示，該公司共有五個美國專利涉及本次調查，均由公司自主研發設計並應用於高速外部IO連接器產品中。經初步判斷，本次調查對公司目前的生產、經營不會造成實質性影響。