比特幣陷入技術性熊市



美國財長提名人葉倫本周在參院聽證會上，對虛擬通貨多作非法用途示警，引發拜登政府可能會加強監管的聯想，比特幣22日一度跌破3萬美元大關，並創下去年9月來最大單周跌幅。比特幣已陷入技術性熊市，敲響泡沫化警鐘，基金經理人不排除會回跌到2萬美元。

這個全球最受歡迎的加密通貨，22日盤中跌深超過5％，來到28,800美元的近三周低點，之後回穩至32,000美元。總計比特幣本周跌幅至少11％，是自去年9月來最大單周跌幅。

今年來鋒頭蓋過比特幣的加密通貨二哥以太幣（Ether），在周五亞洲盤一開始跌至一周低點，但隨後反彈6％到1,177美元。

比特幣目前價位與兩周前攀抵的歷史高點42,000美元相比，回檔超過20％，符合技術性熊市定義。加密通貨價格泡沫化的隱憂日深，加上被監管單位盯上，是比特幣近來失寵主因。

獲美國拜登總統提名財長的葉倫，19日在參院認證聽證會上，表達加密通貨恐用於非法金融活動的憂慮。這也呼應歐洲央行總裁拉加德上周的呼籲，國際應強化對比特幣的監管。此外，拜登任命前商品期貨交易委員會主席、麻省理工學院區塊鏈教授根斯勒（Gary Gensler），出任美國證管會（SEC）主席。部分加密通貨倡議者擔心，根斯勒會仔細審視比特幣監管規定。