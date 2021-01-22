IBM開倒車 營收連四季衰

IBM（國際商業機器）21日公布去年第四季（12月底止）營收不如預期、連續四季衰退，主因在於疫情帶來不確定性促使客戶縮減長期合約，導致旗下軟體部門營收罕見下滑。但該公司樂觀預估，今年營收可望重拾成長。

受財報打擊，IBM周五早盤重挫7.67％，報每股121.55美元。

根據IBM財報顯示，去年第四季營收年減6.5％至203.7億美元，不如分析師預期的206.7億美元。上季獲利從前年同期的36.7億美元跌至13.6億美元。排除特定項目後，上季每股盈餘（EPS）為2.07美元，優於市場預期的1.79美元。

IBM上季財報不如預期，主因在於最大事業體雲端與認知軟體部門營收年跌4.5％至68億美元，一反先前兩年成長趨勢，亦低於市場預期的71.8億美元。幸好雲端運算事業營收年增10％至75億美元，不僅創下歷史新高，更抵銷其他事業疲弱表現。

去年4月上任的IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）表示：「上季表現欠佳，反映疫情持續對於我們客戶帶來衝擊，以及整體環境充滿不確定性。這些因素不利於軟體交易。」

但該公司財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）指出，隨著企業加速採用雲端運算技術、全球企業服務部門營收反彈，加上美元走弱，他們有信心今年營收可望重返成長。

IBM去年因疫情緣故暫停發布財測，但該公司周四表示，除了營收今年可望恢復成長外，他們預期今年調整後的自由現金流可望達到110億美元～120億美元間，明年預估介於120億美元～130億美元間。