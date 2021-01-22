半導體缺貨 車用晶片廠喊漲

《日經新聞》報導，去年以來全球半導體缺貨已讓晶片代工廠產能逼近臨界點，連帶提高車用晶片委外製造成本，使瑞薩電子（Renesas）、恩智浦（NXP）等車用晶片大廠不約而同在近日漲價，恐怕進一步衝擊汽車業獲利。

全球第三大車用晶片供應商瑞薩電子近日向客戶表示，舉凡控制電壓及自動駕駛系統的各種車用晶片都將漲價，漲幅約個位數百分比。瑞薩針對伺服器及工業設備研發的晶片價格漲幅更高達10％至20％。

無獨有偶，另一家日廠東芝也開始和客戶協商車用晶片漲價事宜。內情人士透露，全球第二大車用晶片供應商恩智浦及瑞士的意法半導體（STMicroelectronics）相繼要求漲價10％至20％。恩智浦稍早證實已調整晶片價格，但拒絕透露更多細節。

英國研究機構Omdia主管南川指出，過去晶片業者也曾因為成本攀升而漲價，但眾家業者同時針對旗下多數晶片漲價的情形，是網路泡沫時代以來首例。

上述車用晶片大廠皆未透露這波漲價是針對哪些客戶，但消息稱豐田汽車旗下零件供應商電裝（Denso）及德國車用零件供應商Continental都在名單內。

近年晶片供應商為了節省成本，紛紛委託台積電及其他亞洲代工業者負責製造，但去年疫情爆發後各地封城一度造成汽車滯銷，使代工業者產能轉向智慧型手機及資料中心晶片，沒想到去年下半各地解封後車市需求快速回溫，令代工廠措手不及。

在代工廠產能逼近臨界點的情況下，車用晶片供應商承擔的委外製造成本增加，再加上黃金及其他原料價格上漲，不得不宣布晶片漲價，最終恐怕要由汽車製造商吸收多餘成本。

速霸陸（Subaru）高層表示：「眼前當務之急是掌握晶片供應量，價格多高都不是問題。」Continental估計半導體供貨短缺還要六個月才有可能舒緩。

相較於瑞薩電子及恩智浦，英飛凌（Infineon）在委外製造之餘仍保有自家生產線，且客戶遍及全球有助預測長期需求，讓該公司相對取得優勢。