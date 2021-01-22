緊咬川普 裴洛西：近日將彈劾案送參議院

雖然美國前總統川普已卸任，不過支持對他彈劾的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）21日表示，在近日內她會將已在眾議院通過的彈劾案送往參議院審理，並稱在史上第一位在任期內遭彈劾兩次的川普，不值得因卸任而擺脫牢獄之災。不過部分共和黨議員認為，追殺川普反而對拜登期盼的「團結」造成障礙，裴洛西反嗆「不彈劾他才是不團結」。

據《每日郵報》報導，如果忘了在國會暴動而喪命的人們，那才是有害國家團結，「這種舉動破壞了選舉與我們的民主，讓我們的憲法顏面無光」。對於共和黨人批評此舉反而對拜登希望的國家團結不利，裴洛西則反嗆「拜登早已表明，如果希望大家團結，我們則必須先學會牢記」。

裴洛西在國會記者會上表示，她將在近日內與眾議院彈劾案管理者討論何時參議院才能準備好審理此案，並強調到了拜登正式就職以及副手賀錦麗成為副總統後，在新一屆國會中，民主黨已在參議院取得了多數，「雖然程序還是個問題，但我們已準備好了」，不過被問到是否有具體時間遞交彈劾案，裴洛西則表示沒有。

不過據美國有線電視新聞網（CNN）報導，雖然眾議院可能很快就會送出彈劾案，但參議院少數黨領袖麥納奈（Mitch McConnell）有意讓參議院至少有兩周時間準備審理川普彈劾案，也就是起碼拖延至二月中旬，不過仍須與參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）商議具體時間。

文章來源：McConnell proposes delaying impeachment trial until February so Trump team can prepare

文章來源：Nancy Pelosi says NOT impeaching Donald Trump would be ‘harmful to unity’ saying ex-president ‘doesn’t get a get-out-of-jail-free card’

（中時新聞網 馮英志）