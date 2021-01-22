英特爾新CEO一句話 台積ADR盤後遭殺

昔日半導體巨頭英特爾(Intel)即將於2月15日更換CEO，即將上任的吉辛格(Pat Gelsinger)在周四(21日)法說會表示：「我相信到2023年大多數產品仍會由內部生產」，讓預期台積電可獲英特爾訂單的投資人動搖，台積電ADR(美國存託憑證)盤後跌2.07%，幾乎吐光周四收盤2.69%漲幅，暫報131.38美元。

不過吉辛格同時也稱，某些技術和產品借重代工的比例可能提高，「英特爾前方有巨大機遇，但要抓住機會，必須要推出最好的產品，而且走在消費者需求之前。在充滿競爭的市場裡，我們必須更靈活。」但詳細委外計畫，吉辛格稱會等正式上任後再宣布。

英特爾是少數晶圓代工產業成形後，仍堅持包辦設計、生產大廠，但設計部份近期連續失去蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)等長期客戶，先進製程也早就落後台積電、三星，至今連7奈米都還無法量產。某些晶片，例如自動駕駛車子公司Mobileye，個人用繪圖晶片，早就已經委外代工。

這次法說會原定周四盤後舉行，但由於傳出財務資料遭駭客入侵、竊取，提前到盤中就公布財務報告，由於各項財務表現優於預期，股價收盤大漲6.46%，但由於吉辛格說法並不具體又未超乎市場預期，資安系統遭駭客破解也使投資人憂心，盤後又遭拋售，重挫4.40%，暫報59.71美元。

（ 中時新聞網 王毓健）