澳煤炭船隊滯陸7個月走了？曝買家現況

中澳關係持續惡化，但大陸20年來作為澳洲最大的貿易夥伴，對澳洲大部分商品出口商來說，一旦失去大陸市場，也意味著將蒙受巨大的損失。最新消息指出，之前，一度逾80艘滯留在大陸港口的澳洲煤炭船，在歷經7個月後終於離開了，已於18日抵達日本，進行船員變更，而這些船員將在接下來36小時內回到印度。不過，船運公司表示，該商船將於幾天內重返大陸京唐港，重新排隊。

大陸《金十數據》報導，煤炭作為澳洲第二大出口商品，在對大陸出口停滯之後，所帶來的損失並不是一般行業能比的。澳洲官方曾預測，在截至2021年6月為止的一年中，由於包括大陸在內的全球買家需求減少，該國煤炭行業將面臨179.6億澳元（約台幣3958.7億元）的收入損失。

但這顯然是澳洲煤炭業不想面對的，因此，之前一度有超過80艘澳洲煤炭船滯留在大陸港口，價值超過11億澳元（約台幣242億元）。對此，澳洲貿易部長Simon Birmingham還表示，該國正在與大陸進行溝通，而這可能給了澳洲煤炭業新的希望，因此這些煤炭船仍不捨得離開。

報導指出，直到最近幾天，在大陸港口滯留了7個月的澳洲煤炭船終於離開了。根據印媒透露，在大陸京唐港滯留7個月後，運載澳煤的印度商船Jag Anand終於離開，並於18日抵達日本，進行船員變更，而這些船員將在接下來36小時內回到印度。

不過，令人意外的是，船運公司表示，該商船將於幾天內重返大陸京唐港，重新排隊。根據統計，目前仍有約55艘載有澳洲煤炭的散貨船停留在大陸港口。

為什麼這些煤炭船遲遲不願意離開呢？報導分析，這很可能是因為澳洲煤炭出口商還未找到新的買家。事實上，如今全球已有越來越多的國家開始進行能源結構轉型，試圖轉向更加低碳環保的能源，因此願意接盤澳洲煤炭的國家很可能將會變得越來越少。

（中時新聞網 葉明芳）